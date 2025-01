Η κίνηση των επιστημόνων της Ατομικής Βιομηχανίας έφεραν την ανθρωπότητα ένα δευτερόλεπτο στον αφανισμό, με το «Ρολόι της Αποκάλυψης» να δείχνει πλέον «89 δευτερόλεπτα» για τα «Μεσάνυχτα».

Η τρομακτική είδηση ​​αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ουάσιγκτον, μετά από συζήτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Χορηγών του οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει εννέα νομπελίστες.

Πέρυσι, το ρολόι είχε ρυθμιστεί στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα.

The Doomsday Clock was moved to 89 seconds to midnight today, Jan. 28, the closest it's ever been.



The Doomsday Clock is a decades-long project of the Bulletin of the Atomic Scientists featuring a clock face where midnight represents Armageddon. https://t.co/srKjbMqBKl pic.twitter.com/ssHxx8G58S