Η κάτω Βουλή της Ιαπωνίας διαλύθηκε και επισήμως σήμερα, Παρασκευή 23/1 με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών την 8η Φεβρουαρίου από την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Ο πρόεδρος της κάτω Βουλής ανέγνωσε στο ημικύκλιο επιστολή που επισημοποιεί τη διάλυσή της, με φόντο την παραδοσιακή κραυγή «μπανζάι!» πολλών από τους βουλευτές.

Η κ. Τακαΐτσι, η εθνικίστρια πολιτικός η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη πρωθυπουργός στην ιστορία του αρχιπελάγους της Ασίας, μοιάζει να βάζει στοίχημα ότι η υψηλή δημοτικότητά της θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παράταξής της, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).