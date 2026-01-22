Σε τουλάχιστον 55 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο 17/1 σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις αρχές και δεν πιστεύεται ακόμη πως είναι ο τελικός.

«Συνολικά, έχουν βρεθεί 55 πτώματα από το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τζαβέντ Ναμπί Χοσό, υπαρχηγός της αστυνομίας στο νότιο Καράτσι.

Deadly Fire at Karachi's Gul Plaza Claims 23 Lives, Dozens Still Missing.



Karachi, Pakistan – January 19, 2026** — A massive fire that erupted late Saturday at Gul Plaza, a multi-storey shopping complex on M.A. Jinnah Road, has killed at least 23 people, with dozens more missing… pic.twitter.com/esE4FTylq5 — JAS (@JasADRxquisites) January 20, 2026

Η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza – διάσημο για τα 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.