Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ενώπιον κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής ότι βρίσκεται στο στόχαστρο οργανωμένης συνωμοσίας με στόχο να οδηγηθεί σε παραίτηση. Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο ακρόασης για καταγγελίες περί άσκησης αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με συναντήσεις του μεταβατικού αρχηγού του κράτους με Κινέζο επιχειρηματία.

Ο Χοσέ Χερί, που ανέλαβε την εξουσία στο κράτος των Άνδεων τον Οκτώβριο, αφού παύτηκε από το Κογκρέσο η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, είναι επίσης στο στόχαστρο προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελίας για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, η οποία άρχισε να διενεργείται αφού ο Τύπος δημοσίευσε βίντεο στα οποία απαθανατίζονται δυο συναντήσεις του με τον κινέζο επιχειρηματία.

«Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ, διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με παραδοχή πως έκανα κάτι παράνομο κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής», είπε ο προσωρινός πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι δυο συναντήσεις ήταν ιδιωτικής φύσης.

«Θέλω να μάθω ποιος βρίσκεται πίσω από τη συνωμοσία αυτή», πρόσθεσε μιλώντας για υπόθεση που έχει σκοπό την «αποσταθεροποίηση της χώρας» καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές στο Περού, τη 12η Απριλίου.

Ο κ. Χερί τυπικά θα ασκήσει τα καθήκοντα του υπηρεσιακού προέδρου ως τον Ιούλιο του 2026. Εξ ορισμού, δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

Οι συναντήσεις του με τον επιχειρηματία, τον Τζιχουά Γιανγκ, δημιούργησαν ατμόσφαιρα υποψίας, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο κ. Χερί να μπαίνει νύχτα σε εστιατόριο με το πρόσωπο εν μέρει καλυμμένο από κουκούλα.

«Ο πρόεδρος θα όφειλε να είχε προσέλθει με την επιστολή της παραίτησής του» στα χέρια, αντέτεινε από την πλευρά του ο βουλευτής της αριστεράς Χάιμε Κίτο. «Δεν υπάρχει καμιά συνωμοσία», αντίθετα υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις διαφθοράς», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως έχει σκοπό να κινήσει διαδικασία παύσης και απομάκρυνσης από τη θέση του προέδρου στο Κογκρέσο.

Ο/η αρχηγός του κράτους του Περού χαίρει ποινικής ασυλίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.