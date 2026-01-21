Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να ενταχθεί στο αμφιλεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα νέο διεθνές όργανο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, θα μπορούσε ακόμη και να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει μαζί με άλλους «παγκόσμιους ηγέτες», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν το Ισραήλ θα καταβάλει το ποσό του 1 δισ. δολαρίων που εξασφαλίζει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης έχουν ήδη ενταχθεί χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, η Ουγγαρία, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Βιετνάμ και η Αργεντινή. Παράλληλα, ο Τραμπ αναμένει απάντηση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, «μελετά τις λεπτομέρειες» της πρόσκλησης.

Αν ο Ρώσος πρόεδρος αποδεχθεί, θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Νετανιάχου, ως ο δεύτερος εν ενεργεία ηγέτης που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.

Συμβούλιο Ειρήνης: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και φόβοι υπερεξουσιών

Η συμμετοχή του Νετανιάχου και η πιθανή ένταξη του Πούτιν έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με προσχέδιο του καταστατικού, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σχεδόν απόλυτο έλεγχο του Συμβουλίου Ειρήνης, με δικαίωμα βέτο σε αποφάσεις, καθώς και αποκλειστική αρμοδιότητα να ιδρύει ή να διαλύει θυγατρικούς οργανισμούς.

Η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν είναι μέχρι στιγμής η μόνη χώρα της ΕΕ που αποδέχθηκε την πρόσκληση. Αντίθετα, η Γαλλία και η Γερμανία απέρριψαν τη συμμετοχή, επικαλούμενες ασυμβατότητα με το διεθνές δίκαιο και τους υφιστάμενους θεσμούς.

Αρχικά, το Συμβούλιο Ειρήνης είχε σχεδιαστεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές έπειτα από δυόμισι χρόνια πολέμου. Στην πορεία, όμως, οι φιλοδοξίες του διευρύνθηκαν, καλύπτοντας και άλλες διεθνείς συγκρούσεις.

Νετανιάχου, Γάζα και το φάντασμα του ΔΠΔ

Ο Νετανιάχου δεν αναμένεται να παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, καθώς η Ελβετία έχει υποχρέωση – βάσει του Καταστατικού της Ρώμης, να τον συλλάβει και να τον παραδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως γράφουν οι Financial Times.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση της πείνας ως όπλο πολέμου στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες ως «αντισημιτικές», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ τήρησε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους.