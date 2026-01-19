Ανακάλυψαν τελικά οι αρχαιολόγοι τη θρυλική χαμένη πόλη-παλάτι Madinat al-Zāhira; Μια νέα μελέτη ισχυρίζεται ότι ίσως το έχουν κάνει. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα στην ισλαμική αρχαιολογία. Ο λόγος για την τοποθεσία της μεγαλοπρεπούς αρχαίας πόλης Madinat al-Zāhira που απασχολεί τους ερευνητές εδώ και χίλια χρόνια. Αυτή η πόλη, που, αν και σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη, έχει μείνει στη συλλογική μνήμη ως ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που συνδύαζε ισλαμικά, ρωμαϊκά και βησιγοτθικά στυλ, διέθετε πολυτελή παλάτια, καταπράσινους κήπους, ακόμη και πισίνες υδραργύρου σχεδιασμένες για να εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες με τεχνολογικά θαύματα.

Η Madinat al-Zāhira ήταν σημαντική πόλη με βαθιά ιστορία, χτισμένη από το χαλιφάτο των Ομεϋαδών της al-Andalus, μιας τρομερής μουσουλμανικής αυτοκρατορίας που κυβερνούσε την Ιβηρική Χερσόνησο. Η πόλη συμβόλιζε το τέλος αυτού του καθεστώτος, καθώς λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εμφυλίου πολέμου το 1010, σβήνοντάς την από τον χάρτη. Πρόσφατα, ένας ερευνητής από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα παρουσίασε αδιάσειστα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι μάλλον ανακάλυψε τη χαμένη πόλη χρησιμοποιώντας τεχνολογία LiDAR.

Πάνω από τα ρέματα, εμφανίστηκαν τα σημάδια μιας πρωτεύουσας

Σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο Meridies, ο ερευνητής Antonio Monterroso Checa υποστήριξε ότι η Madinat al-Zāhira βρισκόταν στο ανατολικό άκρο της Κόρδοβα, και συγκεκριμένα στους λόφους Pendolillas. Κατά τη διάρκεια τριών ερευνών, ο Checa διεξήγαγε μια λεπτομερή εξέταση του τοπίου. Το LiDAR (Ανίχνευση και Εύρεση Φωτός) αποκάλυψε ανωμαλίες στο έδαφος που υποδηλώνουν έναν τεράστιο αρχαιολογικό χώρο, «ο οποίος, λόγω των χαρακτηριστικών του, πρέπει να αντιστοιχεί στη χαμένη πόλη Almanzor». Ο Almanzor ήταν ένας ισχυρός και αμφιλεγόμενος αρχαίος ηγεμόνας της ισπανικής ισλαμικής αυτοκρατορίας Umayyad al-Andalus, γνωστής για την πολιτιστική της ποικιλομορφία, όπως αντικατοπτρίζεται στα ποικίλα αρχιτεκτονικά στυλ της υπέροχης χαμένης πόλης που ίδρυσε.

Καθώς χτίστηκε για να εντυπωσιάσει, η περιοχή που παρουσίασε ο Checa ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες και εκτείνεται σε περίπου 120 εκτάρια. Θα ήταν αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει ένα μνημειώδες κιονόκρανο που χρησίμευε ως η πολιτική και διοικητική του έδρα. Το Ancient Origins ανέφερε ότι οι ανωμαλίες και οι διακυμάνσεις στο έδαφος που σκιαγράφησε ο Checa φαίνεται να αντιστοιχούν σε σημαντικές θαμμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές, υποδηλώνοντας μια διάταξη σε ένα «ορθογώνιο πλέγμα», με ορθογώνια και τετράγωνα αρχιτεκτονικά σχέδια. Η διάταξη αντανακλούσε μοτίβα που παρατηρήθηκαν στην παλαιότερη πόλη-παλάτι Madinat al-Zahrā, που βρίσκεται δυτικά της Κόρδοβα, η οποία έγινε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2018. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που ανιχνεύθηκαν από το LiDAR θεμελιώνουν το ρεαλιστικό επιχείρημα ότι η χαμένη πόλη θα μπορούσε να είναι θαμμένη σε αυτούς τους πρόποδες.

Βασιλική καταγωγή

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering, ο Checa στήριξε περαιτέρω το επιχείρημά του σε ένα ιστορικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η περιοχή παρέμεινε συνδεδεμένη με τη βασιλική εξουσία. Τον 15ο αιώνα, αυτοί οι λόφοι καταγράφηκαν ως dehesa που συνδεόταν με το Βασιλικό Κτήμα. Υπό τον Φίλιππο Β’, έγινε το επίσημο κρατικό κτήμα αναπαραγωγής αλόγων, γνωστό ως Βασιλικά Ιπποτροφεία, σύμφωνα με το Arkeonews. Αυτή η ιστορική καταγωγή προσθέτει ένα επίπεδο σημασίας στην τοποθεσία, συνδέοντάς την με μια από τις πιο θρυλικές επιδείξεις δύναμης. Αν αυτή είναι πραγματικά η περιζήτητη τοποθεσία της χαμένης πόλης Madinat al-Zāhira, τα στοιχεία εγείρουν το ερώτημα: μήπως ήρθε η ώρα για ανασκαφές;