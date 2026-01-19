Παρέμβαση διαμαρτυρίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα του NBA στο Λονδίνο, όταν θεατής φώναξε «αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη!» την ώρα που η Βανέσα Γουίλιαμς ερμήνευε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, «The Star-Spangled Banner», λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στους Μέμφις Γκρίζλις και τους Ορλάντο Μάτζικ, την Κυριακή.

Ο θεατής αποθεώθηκε από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οτιδήποτε λιγότερο από το να περάσει το αρκτικό νησί υπό αμερικανικό έλεγχο θα ήταν «απαράδεκτο».