Γι’ αυτό το ταξίδι, δεν πρέπει με τίποτα να ξεχάσετε μια στολή διαστήματος. Μία startup από τη Silicon Valley δίνει νέο νόημα στις «διακοπές προορισμού», ανοίγοντας κρατήσεις για ένα σχεδιαζόμενο ξενοδοχείο στη Σελήνη με τιμές που κυμαίνονται από 250.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επισκέπτη.

Η GRU Space σκοπεύει να δημιουργήσει μια μόνιμη ανθρώπινη εγκατάσταση στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2032, με δοκιμές και πρώιμη κατασκευή που εκτιμάται να ξεκινήσουν το 2029. Οι πρώτες σεληνιακές κατοικίες θα είναι φουσκωτές και θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως τέσσερις επισκέπτες για πολυήμερες διαμονές. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν περιπάτους στη Σελήνη, οδήγηση και γκολφ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ενώ το αρχικό ξενοδοχείο έχει σχεδιαστεί με διάρκεια ζωής μία δεκαετία, σύμφωνα με την εταιρεία. Μελλοντικές κατασκευές θα ενισχυθούν με σεληνιακά υλικά και θα επιτρέπουν τη φιλοξενία έως δέκα επισκεπτών. Τελικός στόχος είναι η αντικατάστασή τους με κάτι πιο εντυπωσιακό, όπως μια κατασκευή από τούβλα, εμπνευσμένη από το Παλάτι Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο.

«Πρέπει πραγματικά να στοχεύσουμε κυριολεκτικά στο φεγγάρι», δήλωσε ο 22χρονος ιδρυτής της GRU Space, Σκάιλερ Τσαν, στην εφημερίδα The Observer.

Ωστόσο, το ξενοδοχείο δεν θα αποτελεί απλώς έναν χώρο αναψυχής για πολυτελείς ταξιδιώτες, τουλάχιστον στα χαρτιά. Παρουσιάζεται ως βήμα προς το μέλλον της ανθρωπότητας πέρα από τη Γη, αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη πεποίθηση στους τεχνολογικούς κύκλους ότι το μέλλον του πολιτισμού περιλαμβάνει «διευθύνσεις εκτός αυτού του κόσμου». Οι κυβερνήσεις και εταιρείες που χρηματοδοτούνται από υπερ-πλούσιους ελέγχουν επί του παρόντος το διάστημα, σύμφωνα με τον Τσαν, ο οποίος ελπίζει ότι ο διαστημικός τουρισμός θα ενισχύσει και την οικονομία του σύμπαντος.

«Ο σεληνιακός τουρισμός είναι η καλύτερη αρχή για να ξεκινήσει η σεληνιακή οικονομία», ανέφερε.

Εκτός από την αστρονομική τιμή διαμονής στο ξενοδοχείο, το κόστος μετάβασης εκεί θα κάνει το ταξίδι ακόμα πιο απρόσιτο. «Η τελική τιμή δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αλλά πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα κρατήσεων. Όσοι δεν πτοούνται από τα έξοδα πρέπει να καταβάλουν μη επιστρέψιμο τέλος αίτησης ύψους 1.000 δολαρίων και να υποβληθούν σε έλεγχο ιστορικού, που περιλαμβάνει ιατρικά και οικονομικά έγγραφα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων από την εταιρεία προγραμματίζεται να ξεκινήσει μέσα στο τρέχον έτος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.