Ένα καταφύγιο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που χρησιμοποιούνταν για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρηνικής δραστηριότητας, είναι έτοιμο να καταρρεύσει στη θάλασσα, καθώς η ταχεία παράκτια διάβρωση συνεχίζει να αναδιαμορφώνει μία από τις πιο ευάλωτες ακτογραμμές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τούβλινη κατασκευή, που βρίσκεται στην ακτή του Ανατολικού Γιορκσάιρ, κοντά στο Tunstall στην ακτή Holderness, χτίστηκε το 1959 ως σταθμός του Royal Observer Corps (ROC) και αποσύρθηκε από τη λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το καταφύγιο, που κάποτε βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή, βρίσκεται τώρα σε επισφαλή θέση στην άκρη ενός απότομου βράχου, με τα κύματα να φτάνουν στη βάση του κατά τη διάρκεια της παλίρροιας.

Ο ερασιτέχνης ιστορικός Davey Robinson, ο οποίος έχει καταγράψει τις τελευταίες ημέρες του χώρου, δήλωσε ότι το καταφύγιο «δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα, ίσως μόνο λίγες μέρες», αναφερόμενος στον ρυθμό με τον οποίο χάνεται το έδαφος γύρω του. Ο Robinson και η σύντροφός του, Tracy Charlton, κατέγραψαν τις καθημερινές αλλαγές καθώς η διάβρωση αποκαλύπτει όλο και περισσότερο την υπόγεια κατασκευή. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Ανατολικό Γιορκσάιρ έχει μια από τις ταχύτερα διαβρωόμενες ακτογραμμές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ακτή Holderness να χάνει γη με μέσο ρυθμό περίπου 2 μέτρα ετησίως.

Ο σταθμός Tunstall ROC σχεδιάστηκε ως μέρος ενός εθνικού δικτύου σταθμών παρακολούθησης με σκοπό την ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων και ραδιενεργών κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Το καταφύγιο ήταν σε μεγάλο βαθμό υπόγειο, με μόνο ένα μικρό τσιμεντένιο μέρος του να είναι αρχικά ορατό πάνω από το έδαφος. Καθώς η διάβρωση προχωρούσε, οι κόκκινοι τοίχοι από τούβλα και τα εσωτερικά τμήματα της δομής εκτέθηκαν όλο και περισσότερο. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Robinson είπε ότι το καταφύγιο περιλάμβανε υπνοδωμάτια και «πολύ βασικές» εγκαταστάσεις διαβίωσης, επιτρέποντας στους ενοίκους να παραμένουν στο εσωτερικό του ενώ παρακολουθούσαν την πυρηνική δραστηριότητα. «Σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν στο εσωτερικό του και να περιμένουν να καταγραφεί μια πυρηνική έκρηξη, ώστε να ενημερώσουν άλλους ανθρώπους σε άλλα καταφύγια σε όλη τη χώρα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ επιχειρησιακά.

Τα βίντεο που δείχνουν την υποβάθμιση του καταφυγίου έχουν προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή μετά την ανάρτηση των βίντεο από τους Robinson και Charlton στο διαδίκτυο. Ο Charlton δήλωσε ότι ένιωθαν «υποχρεωμένοι να συνεχίσουν να το επισκέπτονται» καθώς το ενδιαφέρον αυξανόταν, σημειώνοντας ότι η κατασκευή «είχε μόνο λίγες μέρες ζωής» πριν καταρρεύσει στη θάλασσα. Η κατάρρευση, όταν συμβεί, αναμένεται να είναι ξαφνική, καθώς τα κύματα συνεχίζουν να υπονομεύουν τον βράχο που στηρίζει το κτίριο. Η διάβρωση απειλεί τη γη, την πολιτιστική κληρονομιά και τις υποδομές.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering, η ακτογραμμή του Holderness είναι από καιρό αναγνωρισμένη ως μία από τις περιοχές της Ευρώπης με την ταχύτερη διάβρωση. Σύμφωνα με ιστορικά γεωγραφικά αρχεία, εκτιμάται ότι από την εποχή των Ρωμαίων έχουν χαθεί περίπου 5 χιλιόμετρα γης, μαζί με τουλάχιστον 23 χωριά. Η διάβρωση των ακτών προκαλείται από τον συνδυασμό της δράσης των κυμάτων, της τριβής και της παράκτιας μεταφοράς, διαδικασίες που απομακρύνουν σταδιακά τα ιζήματα από τους βράχους και τις παραλίες. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι συχνότερες καταιγίδες θεωρείται ευρέως ότι εντείνουν αυτά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα κατά μήκος των μαλακών, πλούσιων σε άργιλο ακτών, όπως αυτές του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

Δείτε το βίντεο: