Σε διερευνητικό στάδιο βρίσκονται κινήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για ενδεχόμενη επαφή με τη ρωσική ηγεσία, καθώς, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταβούν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, η πιθανή συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος μήνα. Ωστόσο, οι πληροφορίες τονίζουν ότι ο σχεδιασμός δεν έχει οριστικοποιηθεί, ενώ δεν αποκλείεται μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα λόγω της αυξημένης έντασης και των εξελίξεων στο Ιράν.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατή η άμεση, ανεξάρτητη επιβεβαίωση της πληροφορίας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό που υπέβαλε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Bloomberg, «δεν προγραμματίζεται προς το παρόν τέτοια συνάντηση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι, σε περίπτωση πραγματοποίησης των συνομιλιών, Αμερικανοί αξιωματούχοι σκοπεύουν να παρουσιάσουν στον Πούτιν και στους συνεργάτες του το πλέον πρόσφατο προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων. Στην ατζέντα αναμένεται να περιληφθούν ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για τη στήριξη οποιασδήποτε συμφωνίας, καθώς και το πλαίσιο για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στον Πούτιν για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι αρχικά είχε πιστέψει πως η επίτευξη τερματισμού των εχθροπραξιών θα ήταν εύκολη υπόθεση.