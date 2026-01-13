Ανατριχιαστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα που έκανε snorkeling δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ έκανε διακοπές στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει η New York Post, το υλικό δείχνει καρχαρίες να κυκλώνουν την Ταϊάνε Νταλαζέν, 36 ετών, καθώς κολυμπά στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια της Βραζιλίας, όταν ένας από αυτούς επιταχύνει προς το μέρος της και τη δαγκώνει στον μηρό.

Gruesome video captures moment shark chomps on snorkeler’s thigh: ‘I felt him shaking my leg’ https://t.co/gd2HW6OJvC pic.twitter.com/cTCgybrXc9 — New York Post (@nypost) January 12, 2026

Η Ταϊάνε Νταλαζέν, δικηγόρος στο Σάο Πάουλο, φαίνεται να χτυπιέται απελπισμένα προσπαθώντας να απομακρύνει τον καρχαρία από πάνω της, καθώς εκείνος αρχίζει να την τραβά προς τα κάτω. Τελικά, ο ξεναγός της εκδρομής, Νέγκο Νορόνια, την απελευθέρωσε χτυπώντας το ζώο. «Ένιωσα να μου τραντάζει το πόδι», είπε σε βραζιλιάνικη εφημερίδα για το τρομακτικό περιστατικό, το οποίο συνέβη την Παρασκευή.

«Νόμιζα πως δεν μπορούσα να βγάλω το χέρι μου έξω, γιατί μπορεί να το ξέσκιζε. Ο Νέγκο άρχισε να χτυπά τον καρχαρία με γροθιές και με άφησε», πρόσθεσε.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ η φίλη της, χειρουργός δερματολόγος, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες καθ’ οδόν. Η παθιασμένη σέρφερ μοιράστηκε στο Ίνσταγκραμ φωτογραφίες με τα αιματηρά σημάδια από το δάγκωμα. Παρά την τρομακτική εμπειρία, η Νταλαζέν υπέστη μόνο επιφανειακά τραύματα, χωρίς να υπάρχουν ζημιές στους μύες ή στους τένοντες του ποδιού της.

Στο νοσοκομείο της έκαναν δύο ράμματα, της χορήγησαν αντιτετανικό εμβόλιο και αντιβίωση. «Θα έχω ουλή; Ναι. Αλλά θα είμαι μια σέρφερ με ουλή από καρχαρία. Νομίζω ότι μου δίνει και λίγο κύρος», αστειεύτηκε η Νταλαζέν. Είπε πως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τροφή ή αίμα στο νερό και ότι υπήρχε μεγάλη ομάδα τουριστών που έκανε snorkeling στη ρηχή περιοχή.

«Εκείνη η περιοχή είναι βιότοπος για άγρια ζώα. Εμείς μπήκαμε στον βιότοπό του. Δεν ήταν μια αιφνίδια επίθεση. Ήταν ένα ατύχημα», είπε η Νταλαζέν. Λίγο πριν από την επίθεση, ο ίδιος καρχαρίας φέρεται να είχε δαγκώσει το σορτς ενός άλλου κολυμβητή.

Η Βραζιλία έχει τις περισσότερες επιθέσεις καρχαριών στη Νότια Αμερική, με τους αριθμούς να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης τουριστικής κίνησης και της υπεραλίευσης.