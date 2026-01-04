Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο δημιουργεί νέα δεδομένα στον κόσμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολόγησε την αρπαγή του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους επικαλούμενος την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ της δεκαετίας του 1830 και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη Βενεζουέλα στο άμεσο μέλλον.

Για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, πρέπει να κατανοήσουμε την ακόλουθη φράση: Δόγμα Ντόνροε.

Είναι ασαφής, αλλά ζωτικής σημασίας για να κατανοήσετε τι συνέβη μόλις τώρα και τι είναι πιθανό να συμβεί στη συνέχεια, γράφει ο συντάκτης θεμάτων διεθνών σχέσεων του βρετανικού Sky News, Dominic Waghorn. Για να το κατανοήσετε αυτό, χρειάζεται ένα σύντομο μάθημα ιστορίας.

Στη δεκαετία του 1830, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Μονρόε, είχε ένα δόγμα που πήρε το όνομά του. Έλεγε ότι η Αμερική πρέπει να είναι στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. «Μείνετε μακριά από την αυλή μας με τις αποικιακές σας επιχειρήσεις, προειδοποίησε ειδικά τους Ευρωπαίους», σύμφωνα με τον Waghorn.

Το Δόγμα Μονρόε αποτελεί θέμα ιστορικών βιβλίων εδώ και δύο αιώνες, αλλά στο τέλος του περασμένου έτους, επανήλθε στη ζωή από τον Λευκό Οίκο.

Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας αναφερόταν στο Δόγμα Μονρόε, αλλά πρόσθετε αυτό που ονόμαζε «Επακόλουθο Τραμπ»: οι ΗΠΑ δεν θα έμεναν άπρακτες, έλεγε, ενώ εχθρικοί ή εγκληματικοί γείτονες λειτουργούσαν και ασκούσαν «χρόνιες παρανομίες».

Και τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τη σύλληψη του Μαδούρο με αυτή τη λογική.

«Το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ», είπε για το Δόγμα Μονρόε. «Τώρα το αποκαλούν “Δόγμα Ντονρόε”. Η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά».

«Οι αρχές του 19ου αιώνα μπορεί σύντομα να ζητήσουν πίσω την εξωτερική τους πολιτική», σχολιάζει ο αρθρογράφος του Sky News.

Το «Δόγμα Ντονρόε» – το «Ντον» αναφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ – ξεκίνησε με τη Βενεζουέλα, αλλά μπορεί να μη σταματήσει εκεί.

Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι εχθρικοί ή εγκληματικοί γείτονες που ο Τραμπ μπορεί να κυνηγήσει στην αμερικανική «αυλή»: τα καρτέλ του Μεξικού, το καθεστώς της Κούβας, τα εργαστήρια κοκαΐνης στην Κολομβία.

Ο Τραμπ μπορεί να θεωρήσει όλους τους παραπάνω ως δίκαιους στόχους. Ποιον θα κυνηγήσει στη συνέχεια;