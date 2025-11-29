Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, υπέβαλαν χθες Παρασκευή έφεση κατά της απόφασης που τον καταδικάζει σε 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Τρεις ημέρες μετά την κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι ο Μπολσονάρου έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα και οφείλει να εκτίσει την ποινή του, η υπεράσπισή του ζητά την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», σύμφωνα με έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά την απόρριψη προηγούμενης έφεσης στις αρχές Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι όλα τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Μπολσονάρου εξαντλήθηκαν, ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε από τη νομική ομάδα που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του πρώην προέδρου.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου άρχισε την Τρίτη να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Νωρίτερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, αλλά κρίθηκε προφυλακιστέος ως «ύποπτος φυγής» αφού επιχείρησε να καταστρέψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του με συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι δικηγόροι του αρνήθηκαν ότι επιχείρησε να δραπετεύσει και απέδωσαν το περιστατικό σε κατάσταση «ψυχικής σύγχυσης» η οποία προκλήθηκε λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που ελάμβανε. Η αιτιολόγηση απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο για συνωμοσία – μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων – που είχε στόχο την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του νυν προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η συνωμοσία – που περιελάμβανε σχέδιο δολοφονίας του Λούλα – δεν υλοποιήθηκε επειδή ο Μπολσονάρου δεν εξασφάλισε την υποστήριξη της στρατιωτικής ηγεσίας.

Πέντε από τους πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στρατηγών και πρώην υπουργών, άρχισαν επίσης την Τρίτη να εκτίουν ποινές κάθειρξης 19 έως 26 ετών.

Την Τετάρτη, ο Λούλα δήλωσε πως η Βραζιλία έδωσε στον κόσμο ένα «μάθημα δημοκρατίας». «Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της Ιστορίας αυτής της χώρας, κάποιος φυλακίζεται για απόπειρα πραξικοπήματος», τόνισε ο βραζιλιάνος πρόεδρος.

Η δίκη του Μπολσονάρου πυροδότησε μεγάλη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, καθώς ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος υπήρξε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε εισαγωγές αρκετών προϊόντων από τη Βραζιλία. Τους μείωσε σημαντικά, όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Λούλα τον Οκτώβριο.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο τέταρτος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που οδηγείται στη φυλακή μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985).