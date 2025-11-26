Απούλητα παραμένουν για χρόνια τα ακίνητα στον ουρανοξύστη 432 Park Avenue στο Μανχάταν, παρά τις χαμηλές τιμές και τις εκπτώσεις.

Ενώ οι διακυμάνσεις τιμών και οι παρατεταμένες αγγελίες δεν είναι ασυνήθιστες στην αγορά πολυτελών κατοικιών, αυτές οι προσφορές συμπίπτουν με τη δραματική πτώση της δημοτικότητας του 432 Park τα τελευταία χρόνια.

Η πιο πρόσφατη καταχώριση αφορά διαμέρισμα στον 81ο όροφο, της Τουρκάλας σχεδιάστριας φορεμάτων, Νασίγε Κοτζάκ, το οποίο είναι διαθέσιμο προς πώληση για 17,25 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη New York Post. Η Κοτζάκ προσπαθεί να πουλήσει το πολυτελές σπίτι από το 2017.

More disaster strikes for NYC’s cursed 432 Park tower — as Turkish designer seeks to offload her home for a loss https://t.co/2LTFXg163L pic.twitter.com/wdoiNLhT9B — New York Post (@nypost) November 25, 2025

Η τρέχουσα τιμή σηματοδοτεί μείωση 18% από τα 21,15 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η Κοτζάκ το 2016.

Οι κατασκευαστές του πύργου έχουν δεχτεί κριτική από την πρεμιέρα του το 2015. Τότε, το 432 Park ήταν ο ψηλότερος οικιστικός ουρανοξύστης στο Δυτικό Ημισφαίριο και προσέλκυε τίτλους στα μέσα ενημέρωσης για μεγάλες συμφωνίες. Σύντομα ακολούθησαν καταγγελίες για ρωγμές στο σκυρόδεμα, προβληματικούς ανελκυστήρες, θόρυβο, διαρροές, διακοπές ρεύματος και άλλα λειτουργικά προβλήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο των κατοικιών έχει μηνύσει δύο φορές τους κατασκευαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης – το 2021 για κατασκευαστικά και σχεδιαστικά προβλήματα και φέτος για μαζική απάτη.

Οι κατασκευαστές αρνούνται έντονα τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι ο πύργος είναι ασφαλής.

Μια ακόμη «ρωγμή» στη φήμη του πύργου ήρθε τον προηγούμενο μήνα, όταν οι New York Times δημοσίευσαν ρεπορτάζ για ρωγμές στην πρόσοψη από σκυρόδεμα.

«Η κατασκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης», αναφέρουν οι Times, αλλά η λευκή πρόσοψη έχει ρωγμές εδώ και χρόνια. Μηχανικοί εκφράζουν ανησυχία ότι κομμάτια μπορεί να πέσουν, αν δεν γίνει ανακαίνιση, ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τα προβλήματα, κορυφαίοι μεσίτες και κάτοικοι δήλωσαν πρόσφατα στην Post ότι αρκετοί εξακολουθούν να θέλουν να ζήσουν στον πύργο.