Δύο νεαροί μουσικοί που εργάζονταν στον δρόμο, οι οποίοι φυλακίστηκαν για περίπου 1,5 μήνα στη Ρωσία επειδή ερμήνευσαν τραγούδια κατά του Κρεμλίνου, εγκατέλειψαν τη χώρα αφού αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με πληροφορίες των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός, Ντιάνα Λογκινόβα, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Ναόκο» και ο 18χρονος κιθαρίστας, Αλεξάντρ Ορλόφ, τέθηκαν υπό κράτηση στις 15 Οκτωβρίου στην κεντρική Αγία Πετρούπολη, όταν έγινε viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δημοφιλές τραγούδι «Swan Lake Cooperative» του εξόριστου Ρώσου ράπερ και δριμύ επικριτή του Κρεμλίνου «Noize MC», το οποίο ερμήνευσαν μαζί με το συγκρότημά τους, που ονομάζεται «Stoptime». Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει χαρακτηριστεί από τη ρωσική κυβέρνηση ως «απαγορευμένο».

Ο ντράμερ του συγκροτήματος, ο Βλάντισλαβ Λεοντίεφ, επίσης συνελήφθη.

Επικαλούμενη πηγές, η εφημερίδα της Αγίας Πετρούπολης «Fontanka» έγραψε ότι η Λογκινόβα εγκατέλειψε τη Ρωσία την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, όταν αφέθηκε ελεύθερη από την κράτηση.

Άλλη πηγή είπε στην εφημερίδα «Kommersant» ότι τόσο η Λογκινόβα όσο και ο Ορλόφ βρίσκονται εκτός χώρας. Ωστόσο, καμία από τις δύο εφημερίδες δεν ανέφερε πού βρίσκονται. Η δικηγόρος του Ορλόφ και της Λογκινόβα, η Μαρία Ζιριάνοβα, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ η Λογκινόβα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει.

Η υπόθεση των τριών μουσικών έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία, όπου σπανίζουν οι δημόσιες εκφράσεις εναντίωσης προς το καθεστώς. Σε ένδειξη υπεράσπισης και συμπαράστασης των μουσικών, πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους και άρχισε να ερμηνεύει δυνατά το τραγούδι.

Οι Αρχές έχουν καταστείλει κάθε αντιπολιτευόμενη φωνή στο Κρεμλίνο, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τραγουδιστές που είναι επικριτικοί απέναντι στις Αρχές έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και θεωρούνται προδότες από τους πολιτικούς που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο.

Πολλοί έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες», ένας χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε σοβιετικής εποχής συνειρμούς για κατασκοπεία.

«Συλλήψεις καρουζέλ»

Το τριμελές συγκρότημα Stoptime πηγαινοέρχεται στα ρωσικά δικαστήρια μετά την αρχική του σύλληψη τον Οκτώβριο και εκτίει σύντομες περιόδους φυλάκισης για ήσσονος σημασίας παραβάσεις.

Η Λογκινόβα, φοιτήτρια μουσικής, κρίθηκε επιπλέον ένοχη και για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και της επιβλήθηκε πρόστιμο 379 δολαρίων επειδή ερμήνευσε ένα άλλο τραγούδι που επικρίνει το Κρεμλίνο.

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζουν αυτές τις συλλήψεις «συλλήψεις καρουζέλ» -πολλαπλές συλλήψεις για ήσσονος σημασίας παραβάσεις- με τους υπόπτους να τίθενται ξανά υπό κράτηση μόλις αφήνονται ελεύθεροι.

Η Λογκινόβα και ο Ορλόφ αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή, αφού εξέτισαν την πιο πρόσφατη ποινή τους, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Αγίας Πετρούπολης. Μάλιστα, στη διάρκεια του εγκλεισμού τους αρραβωνιάστηκαν, όπως είπαν οι ίδιοι στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα.

Ο ντράμερ Λεοντίεφ επίσης εξέτισε πολλές σύντομες ποινές και αφέθηκε ελεύθερος νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε κάνει έκκληση για την απελευθέρωση των μουσικών λέγοντας ότι «το μοναδικό τους “έγκλημα” είναι ότι ερμήνευσαν τραγούδια που αμφισβητούν το ασφυκτικό κυβερνητικό αφήγημα».

Η μητέρα της Λογκινόβα, η Ιρίνα, είπε στους δημοσιογράφους ότι η κόρη της και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος δεν έκαναν τίποτα κακό και δεν γνωρίζει γιατί οι εμφανίσεις τους συγκέντρωσαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τις Αρχές και από τα μέσα ενημέρωσης.