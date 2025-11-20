Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με νέο κύμα ανησυχίας τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, καθώς η πρόσφατη συνάντηση του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, με τη χήρα του -που συνεχίζει να μάχεται για δικαιοσύνη εδώ και χρόνια- να δηλώνει «σοκαρισμένη» από τη συνάντηση και από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την υπόθεση.

«Με σόκαρε πολύ (…) απογοητεύτηκα», τόνισε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Γαλλικό Πρακτορείο, κρίνοντας πως ο Τραμπ φάνηκε «ανενημέρωτος» για την υπόθεση του δολοφονημένου αρθρογράφου.

«Ο Τζαμάλ Κασόγκι ήταν σταθερός, γενναίος, διαφανής και επαγγελματίας δημοσιογράφος», είπε αντικρούοντας τη δήλωση του Ρεπουμπλικανού πως πρόκειται για «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη» προσωπικότητα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί σθεναρά τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο με όλες τις τιμές, διαβεβαιώνοντας πως ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα».

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αντιθέτως τον είχαν χαρακτηρίσει άμεσα υπεύθυνο για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η κ. Κασόγκι είπε ακόμη πως «τη σόκαρε» το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αναγκάσει «να πάψει» τη δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση για την υπόθεση και ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο άνδρας της «ήταν σαν να μιλούσαν για κάποιον άλλο».

Μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου έπειτα από χρόνια που τον στήριζε θερμά, άνθρωπος των διαδρόμων της σαουδαραβικής βασιλικής αυλής, ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης από ομάδα πρακτόρων σταλμένη από το Ριάντ.

Η σορός του διαμελίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ.

Η χήρα του δημοσιογράφου, στον οποίο είχε δοθεί πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως απηύθυνε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο πριν από την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου, ζητώντας του να συμβάλει ώστε να της δοθεί αποκατάσταση. Δεν έλαβε απάντηση.

Σε μήνυμά της μέσω στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X την Τρίτη, αφού ο πρίγκιπας διάδοχος έκανε λόγο για «τεράστιο λάθος» αναφερόμενος στη δολοφονία του δημοσιογράφου, του ζήτησε να συναντηθεί μαζί της προκειμένου «να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου».

@potus There is no justification to murder my husband. While Jamal was a good transparent and brave man many people may not have agreed with his opinions and desire for freedom of the press. The Crown Prince said he was sorry so he should meet me, apologize and compensate me for… — Mrs Hanan Elatr Khashoggiحنان العتر خاشقجى (@hananelatr) November 18, 2025

«Δυστυχώς, δεν έλαβα καμιά απάντηση από πλευράς τους», επέμεινε, θυμίζοντας πως θέλει να «βρεθούν τα λείψανα» του άνδρα της ώστε «να ταφεί με αξιοπρέπεια», και «επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποκατάσταση».

Ερωτηθείσα για τη μεγαλοπρεπή υποδοχή που επιφύλαξε η Ουάσιγκτον στον «MbS», ο οποίος υπέγραψε στην Ουάσιγκτον διμερείς συμφωνίες τεράστιας αξίας, εκτίμησε πως ο σύζυγός της, «αν ήταν εκεί, θα ήταν πολύ ευτυχής».

Αλλά «απογοητεύομαι πολύ που βλέπω την Αμερική να αποκηρύσσει τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», επανέλαβε.