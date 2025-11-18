Τα τηλεοπτικά πλάνα από αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου έχουν δημιουργήσει πολλές φορές μικρούς… θρύλους της εξέδρας. Το ABC και το ESPN, με τις κοντινές λήψεις τους μετά από μεγάλους αγώνες, έχουν «ανακαλύψει» κατά καιρούς superfans, εκκεντρικές παρουσίες ή φοιτήτριες που, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου, γίνονται viral.

Το ίδιο συνέβη και το βράδυ του Σαββάτου, στον αγώνα Georgia – Texas, όταν οι κάμερες «έπεσαν» σε μια νεαρή φίλαθλο των Bulldogs, η οποία τράβηξε αμέσως την προσοχή των θεατών και, λίγα λεπτά αργότερα, των social media.

Το πλάνο δείχνει τη φοιτήτρια χαμογελαστή στην εξέδρα, με εμφάνιση που ξεχώριζε, ένα πιο εντυπωσιακό ντύσιμο με ανοιχτό ντεκολτέ και περιποιημένα, λαμπερά μαλλιά. Η νεαρή κοπέλα κρατούσε ένα κόκκινο pon-pon για να στηρίξει τους Georgia Bulldogs. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, το σήκωσε στο ύψος του στήθους της και, χαμογελώντας στην κάμερα, το έδειξε με ενθουσιασμό. Με τη δύναμη του X και του TikTok, η εικόνα κυκλοφόρησε παντού μέσα σε λίγα λεπτά.

Just became a Georgia Bulldog fan pic.twitter.com/X6A3kMtzlM — Jacob W (@Jacoby_27) November 16, 2025

Πολλοί χρήστες σχολίασαν το στιγμιότυπο, λέγοντας ότι θα γίνουν κι εκείνοι fans της συγκεκριμένη ομάδας. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μόλις έγινα Georgia Bulldog fan».

«Σκόραρε η ομάδα και μετά μας έδειξαν αυτό; Επικίνδυνο για την καρδιά», αστειεύτηκε άλλος.

Λίγο αργότερα οι χρήστες την ταυτοποίησαν ως την @harlyisbae στο TikTok, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, η οποία πριν από το kickoff είχε ανεβάσει ανάρτηση με το μήνυμα: «GO DAWGS BEAT TEXAS».

Με πάνω από 1.000 ακολούθους μέχρι πριν από τον αγώνα, αναμένεται πλέον να αυξήσει κατακόρυφα το κοινό της, σύμφωνα με το The Spun.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο: η αθλητική τηλεόραση στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει πολλές φορές ανάλογα viral στιγμιότυπα – από την Κάθριν Γουέμπ μέχρι την Τζεν Στέρτζερ. Ο σωστός συγχρονισμός, η εντυπωσιακή εμφάνιση και το ταχύτατο «κύμα» screenshots στα social media αρκούν για να μετατρέψουν ένα πλάνο λίγων δευτερολέπτων σε trend.