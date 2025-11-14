Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισφραγιστεί μία από τις σημαντικότερες αμυντικές συμφωνίες των τελευταίων ετών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο Bloomberg ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει στο Ριάντ την απόκτηση των προηγμένων stealth μαχητικών F-35.

Η είδηση αυτή έρχεται στο φως ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του πρίγκιπα Διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη.

Ο πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Σαουδάραβα ηγέτη, δεν θα κυριαρχήσουν μόνο τα θέματα ασφαλείας. Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να υπογράψουν ένα ευρύ πλέγμα συμφωνιών που θα αφορούν τόσο την οικονομική όσο και την αμυντική συνεργασία.

Η προοπτική πώλησης των F-35 στη Σαουδική Αραβία αναβαθμίζει κατακόρυφα τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο του Ριάντ ως κεντρικού άξονα στην περιφερειακή ασφάλεια και να δώσουν νέα ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές.

Η Τουρκία μένει εκτός – Η γεωπολιτική σύγκριση

Την ίδια στιγμή που η Σαουδική Αραβία φαίνεται να εξασφαλίζει τη συμφωνία για τα F-35, το γεωπολιτικό παιχνίδι αποκτά άλλη διάσταση για την Τουρκία.

Η Άγκυρα αποτελούσε αρχικά εταίρο στο πρόγραμμα των F-35, αλλά απομακρύνθηκε οριστικά από αυτό μετά την απόκτηση των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της τουρκικής πλευράς και τις συνεχιζόμενες εκκλήσεις προς την Ουάσιγκτον για επανένταξη ή την παράδοση έστω των χρημάτων που έχει ήδη καταβάλει, η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος και δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς.

Η απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο deal με τη Σαουδική Αραβία υπογραμμίζει την αλλαγή στρατηγικής προτεραιότητας στην περιοχή, καθιστώντας το Ριάντ κεντρικό αμυντικό σύμμαχο.