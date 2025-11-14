Ο Ντόναλτ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τη βόμβα της δημοσίευσης χιλιάδων emails και εγγράφων του Τζέφρι Επστάιν – στα οποία αναφέρεται εκατοντάδες φορές.

Επέλεξε την πλατφόρμα Truth Social για να εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις «φάρσα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τους Δημοκρατικούς ότι «κάνουν ό,τι περνάει από το μαραζωμένο χέρι τους για να προωθήσουν ξανά τη φάρσα του Epstein», τονίζοντας ότι σκοπός τους είναι να αποσπάσουν την προσοχή από «όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους, ειδικά την ΝΤΡΟΠΗ του SHUTDOWN».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προσπάθησε να αποσυνδέσει τον εαυτό του και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από τον Epstein, επανατοποθετώντας τον στο αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο:

«Ο Epstein ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών! Ρωτήστε τον Bill Clinton, τον Reid Hoffman και τον Larry Summers για τον Epstein, τα ξέρουν όλα γι’ αυτόν, μη χάνετε τον χρόνο σας με τον Trump. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!»

Η Ghislaine Maxwell και ο Τζέφρι Επστάιν με τον (τότε) πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπίλ Κλίντον στον Λευκό Οίκο το 1993.

Ο πρόεδρος άσκησε, μάλιστα, κριτική σε «Μερικούς αδύναμους Ρεπουμπλικανούς» που «έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι μαλακοί και ανόητοι».

Ειδικότερα αναφέρει:

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι περνάει με την εναπομείνασα δύναμή τους για να προωθήσουν ξανά τη φάρσα του Επστάιν, παρόλο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους, ειδικά την ΝΤΡΟΠΗ του SHUTDOWN, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αταξία και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

και πρόσθεσε: «Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι μαλακοί και ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Reid Hoffman και τον Larry Summers για τον Επστάιν, τα ξέρουν όλα γι’ αυτόν, μη χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!»

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά από μέρες σιγής και πυρετωδών παρασκηνιακών κινήσεων στο Λευκό Οίκο. Από την Τετάρτη που δημοσιεύτηκαν τα 23.000 έγγραφα από την Επιτροπή του Κογκρέσου, ο Πρόεδρος ήταν εξαιρετικά φειδωλός στις εμφανίσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, τερμάτισε απότομα μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις – μια πρωτοφανής κίνηση για τον ίδιο – ενώ την επόμενη μέρα πραγματοποίησε υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος στην Ανατολική Αίθουσα για να αποφύγει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε απεγνωσμένα να προλάβει τις εξελίξεις, με αναφορές να κάνουν λόγο για προσωπική επικοινωνία του Τραμπ με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο στόχος ήταν να τους ενθαρρύνει να αποσύρουν τα ονόματά τους από μια επίσημη αίτηση που θα επέτρεπε τη δημοσίευση ακόμη περισσότερων αρχείων.

Η βουλευτής Lauren Boebert, η οποία είχε υπογράψει την αίτηση για ψηφοφορία επί του θέματος, κλήθηκε ακόμη και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου – έναν χώρο που προορίζεται για άκρως απόρρητες συναντήσεις. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi και ο Διευθυντής του FBI Kash Patel, προκειμένου να συζητήσουν την υποστήριξή της στη δημοσίευση των αρχείων.

Παρόλα αυτά, η Adelita Grijalva, μια Δημοκρατική βουλευτής, κατάφερε να ορκιστεί (παρά τις καθυστερήσεις των Ρεπουμπλικανών) και υπέγραψε αμέσως την αίτηση, ξεπερνώντας το απαιτούμενο όριο για να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία στη Βουλή.

Τα στοιχεία που «καίνε» τον πρόεδρο

Μεταξύ του τεράστιου όγκου των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύφθηκαν emails στα οποία ο Epstein ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ πέρασε «ώρες» στο σπίτι του με την Virginia Giuffre (την κατήγορο του Andrew Windsor – πρώην πρίγκιπα Άντριου), και ότι «γνώριζε για τα κορίτσια» αλλά «δεν έκανε ποτέ μασάζ».