Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αισθάνεται «υποχρεωμένος» να προσφύγει νομικά κατά του BBC, καθώς το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε, σύμφωνα με τον ίδιο, μονταρισμένα και παραπλανητικά αποσπάσματα από την ομιλία του προς τους οπαδούς του στις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News.