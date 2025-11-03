Ο Viswashkumar Ramesh, ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India που στοίχισε τη ζωή σε 241 επιβαίνοντες, περιγράφει τον εαυτό του ως τον «πιο τυχερό άνθρωπο» στον κόσμο, αλλά παραδέχεται ότι παλεύει καθημερινά με τις σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις του συμβάντος.

Η πτήση Boeing 787 της Air India με προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή της στη δυτική Ινδία τον Ιούνιο, ενώ ακόμη διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

Σοκαριστικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν μέσα στις επόμενες ώρες από το δυστύχημα δείχνουν τον κ. Ramesh να βγαίνει ζωντανός από τα συντρίμμια με φαινομενικά ελαφρά τραύματα, ενώ πίσω του υψωνόταν πυκνός καπνός.

Αν και ο 43χρονος άνδρας κατάφερε να επιβιώσει, η τραγωδία τον έχει σημαδέψει βαθιά, καθώς ο νεότερος αδελφός του, Ajay, που καθόταν λίγες θέσεις μακριά του, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της συντριβής.

Από τότε που επέστρεψε στο σπίτι του στο Λέστερ, ο κ. Ramesh αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες (PTSD) και δυσκολεύεται ακόμη να επικοινωνήσει με τη γυναίκα και τον τετράχρονο γιο του, σύμφωνα με τους συμβούλους του.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο κ. Ramesh, που η μητρική του γλώσσα είναι τα Γκουτζαράτι, είπε: «Είμαι ο μόνος επιζών. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι θαύμα».

«Έχασα και τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου ήταν η στήριξή μου. Τα τελευταία χρόνια με υποστήριζε συνεχώς».

Ο 43χρονος περιέγραψε στη συνέχεια τις καταστροφικές επιπτώσεις που είχε η τραγωδία στην οικογενειακή του ζωή: «Τώρα είμαι μόνος. Απλώς κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, δεν μιλάω με τη γυναίκα μου ή τον γιο μου. Θέλω να είμαι μόνος στο σπίτι μου», είπε ο κ. Ramesh.

«Για μένα, ύστερα από αυτό το ατύχημα… είναι πολύ δύσκολο. Σωματικά, ψυχικά, και για την οικογένειά μου», είπε ο 43χρονος περιγράφοντας πώς η μητέρα του κάθεται καθημερινά έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, αμίλητη, ενώ ο ίδιος δεν μιλά σε κανέναν και περνά νύχτες βυθισμένος στις σκέψεις του. «Κάθε μέρα είναι επώδυνη για όλη την οικογένεια», πρόσθεσε.

Ο κ. Ramesh, που υπέστη σοβαρά σωματικά τραύματα, καθώς έβγαινε από τη θέση του μέσα από μια σχισμή, λέει πως πονάει στο πόδι, στον ώμο, στο γόνατο και στην πλάτη και δεν έχει καταφέρει να δουλέψει ή να οδηγήσει από τότε. «Όταν περπατάω, δεν περπατάω σωστά, πηγαίνω αργά και προσεχτικά και με βοηθά η γυναίκα μου», είπε.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του στο Sky News για τις αναμνήσεις του από την ημέρα της συντριβής ο 43χρονος δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό τώρα».

Ο κ. Ramesh είχε διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες (PTSD) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην Ινδία, ωστόσο οι σύμβουλοί του τονίζουν ότι από τότε που επέστρεψε στο σπίτι δεν έχει λάβει καμία ιατρική φροντίδα.

«Είναι χαμένος και καταρρακωμένος», λένε, επισημαίνοντας ότι τον περιμένει ένα μακρύ ταξίδι ανάρρωσης. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τα ανώτερα στελέχη της Air India, υποστηρίζοντας ότι ο επιζών έχει αντιμετωπιστεί με αδιαφορία από την εταιρεία μετά την τραγωδία.

Η Air India πρόσφερε στον Viswashkumar Ramesh προσωρινή αποζημίωση ύψους £21.500 (24.500 ευρώ), την οποία ο ίδιος αποδέχτηκε, όμως οι σύμβουλοί του τονίζουν ότι το ποσό αυτό δεν καλύπτει τις άμεσες ανάγκες του.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Seiger, ανέφερε ότι είχαν προσκαλέσει την Air India σε συνάντηση τρεις φορές, αλλά όλες οι προσπάθειες είτε αγνοήθηκαν είτε απορρίφθηκαν από την εταιρεία.

Η Air India, που ανήκει στον Όμιλο Tata, ανακοίνωσε ότι τα ανώτερα στελέχη της συνεχίζουν να επισκέπτονται οικογένειες επιβατών για να εκφράσουν τα βαθύτερα συλλυπητήριά τους.

«Έχουμε προτείνει στους εκπροσώπους του κ. Ramesh να οργανωθεί μια συνάντηση. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί τους και ελπίζουμε σε θετική ανταπόκριση», ανέφερε η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η προσφορά αυτή είχε γίνει πριν από τις συνεντεύξεις του κ. Ramesh στα μέσα ενημέρωσης.