Η ένταση στην Καραϊβική κορυφώνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και ο Νικολάς Μαδούρο αναζητά βοήθεια από τη Μόσχα, το Πεκίνο και την Τεχεράνη.

Ενώ αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επικείμενα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι σχεδιάζεται στρατιωτική επιχείρηση.

Βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν ψάχνει ο Μαδούρο

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απέστειλε επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ζητώντας στρατιωτική συνδρομή. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση αμυντικών ραντάρ, την επισκευή ρωσικών αεροσκαφών τύπου Sukhoi, την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ανάλογες εκκλήσεις απηύθυνε και προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και την ιρανική κυβέρνηση, ζητώντας επιτάχυνση παραδόσεων σε drones, συστήματα εντοπισμού και εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η Ρωσία παραμένει η βασική «σανίδα σωτηρίας» του καθεστώτος Μαδούρο. Ρωσικό μεταγωγικό Il-76, που φέρεται να έχει εμπλακεί σε εμπορία όπλων, προσγειώθηκε πρόσφατα στο Καράκας, ενώ Μόσχα και Καράκας υπέγραψαν νέα στρατηγική συμφωνία συνεργασίας.

Η Ρωσία διατηρεί σημαντικά ενεργειακά συμφέροντα στη χώρα, με δικαιώματα εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η ρωσική υποστήριξη προς τη Βενεζουέλα είναι πλέον πιο περιορισμένη.

Miami Herald: Εξετάζονται χτυπήματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Την ίδια στιγμή, η Miami Herald αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βενεζουέλα, οι οποίες –σύμφωνα με την Ουάσινγκτον– συνδέονται με το καρτέλ των ναρκωτικών «Cartel de los Soles», το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αμερικανικές Αρχές, ελέγχεται από τον ίδιο τον Μαδούρο.

Οι πηγές της εφημερίδας ανέφεραν ότι τα χτυπήματα -που, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες ή και ώρες- μπορεί να στοχεύσουν στην «αποκεφαλισμό» της ηγεσίας του καρτέλ, ενώ η Ουάσινγκτον έχει διπλασιάσει το ποσό επικήρυξης για τον Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και οι πηγές αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν ο ίδιος ο Μαδούρο αποτελεί στόχο, μία από αυτές ανέφερε ότι ο χρόνος του τελειώνει. «Ο Μαδούρο βρίσκεται σε αδιέξοδο και σύντομα θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμη και αν το επιθυμούσε», ανέφερε η πηγή.

«Το χειρότερο για τον ίδιο είναι ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι από ένας στρατηγοί που είναι πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι άλλο είναι να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να πλησιάζει».

Διεψεύδει ο Τραμπ

Από τον Ιανουάριο, η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τα μεγαλύτερα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής ως τρομοκρατικές οργανώσεις και έχει αναπτύξει τεράστια ναυτική δύναμη νότια της Καραϊβικής.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, μαζί με πλοία και μαχητικά αεροσκάφη F-35B, επιχειρεί ήδη στην περιοχή, ενώ οι επιθέσεις σε ταχύπλοα που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς.

Παρά τα δημοσιεύματα περί επικείμενων πληγμάτων, ο πρόεδρος Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξετάζει στρατιωτική επιχείρηση εντός της Βενεζουέλας.

«Όχι», είπε, όταν ρωτήθηκε σχετικά.