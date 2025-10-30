Η Λόρεν Κρέιβεν, 25 ετών, αστυνομικός από την Καλιφόρνια, σκοτώθηκε την ώρα του καθήκοντος, λίγες μόλις ημέρες πριν ο βιαστής της, ο παραγωγός του Χόλιγουντ Ντέιβιντ Πιρς, καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Η Λόρεν Κρέιβεν ήταν μία από τις επτά γυναίκες που είχαν καταγγείλει ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Ντέιβιντ Πιρς, ο οποίος αργότερα δολοφόνησε το μοντέλο, Κρίστι Τζάιλς, και τη φίλη της, Χίλντα Μαρσέλα Καμπράλες-Αρζόλα, το 2021.

Ο Ντέιβιντ Πιρς καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 146 ετών φυλάκισης για τα εγκλήματά του, ωστόσο η Λόρεν Κρέιβεν δεν πρόλαβε να δει τη δικαιοσύνη να αποδίδεται, όπως αναφέρει η New York Post. Στις 23 Οκτωβρίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά τα 25α γενέθλιά της, σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ενώ έσπευδε να βοηθήσει ανθρώπους παγιδευμένους σε αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Ι-8, βορειοανατολικά του Σαν Ντιέγκο. Η σύγκρουση προκάλεσε αλυσιδωτό τροχαίο, στο οποίο έχασε τη ζωή της.

Η αστυνομία την τίμησε με συγκινητικά λόγια: «Οι πράξεις της αξιωματικού Κρέιβεν στα τελευταία της δευτερόλεπτα αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση και την αυταπάρνησή της στην υπηρεσία και την ασφάλεια των άλλων, έτσι έζησε κάθε μέρα της ζωής της».

Κατά τη διάρκεια της δίκης του Πιρς, η Κρέιβεν είχε ταυτοποιηθεί ως «Jane Doe #5». Ο Πιρς είχε βιάσει τη νεαρή γυναίκα το 2020, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Για τον συγκεκριμένο βιασμό καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης, ενώ για τις υπόλοιπες επιθέσεις έλαβε ποινές 15 ετών έως ισόβια.

Ο Πιρς γνώρισε τις δύο γυναίκες που σκότωσε, την Κρίστι Τζάιλς (24 ετών) και τη Χίλντα Καμπράλες-Αρζόλα (26 ετών), σε πάρτι στο Λος Άντζελες. Τις προσκάλεσε στο σπίτι του, όπου τους έδωσε κοκαΐνη αναμεμειγμένη με φαιντανύλη και άλλα ναρκωτικά ποτά. Όταν οι δύο γυναίκες υπέστησαν υπερβολική δόση, αρνήθηκε να καλέσει βοήθεια, φέρεται μάλιστα να είπε: «Οι νεκρές κοπέλες δεν μιλάνε». Στη συνέχεια, τις φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και πέταξε τα σώματά τους έξω από δύο διαφορετικά νοσοκομεία.

Μετά τη σύλληψή του, η Κρέιβεν και άλλες έξι γυναίκες βρήκαν το θάρρος να τον καταγγείλουν. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν άφησε το τραύμα να τη συντρίψει. Πέρασε δύο φορές από την αστυνομική ακαδημία και τον Φεβρουάριο του 2024 κατάφερε να ενταχθεί στο αστυνομικό σώμα της Λα Μέσα. «Ήταν πάντα το πάθος μου να υπηρετώ τους άλλους και ποτέ δεν αμφέβαλα πως αυτό ήταν το πεπρωμένο μου», είχε γράψει στη διαδικασία πρόσληψής της.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ρέι Σουίνι, αποχαιρέτησε τη νεαρή αστυνομικό με τα λόγια: «Αυτή ήταν η Λόρεν, έτσι υπηρέτησε και έτσι θα τη θυμόμαστε».