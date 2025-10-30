Ο Φρανς Τίμερμανς, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποίησε το βράδυ της Τετάρτης ότι παραιτείται από την ηγεσία της συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος, έπειτα από τα απογοητευτικά αποτελέσματα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

«Απόψε, αποχωρώ από τη θέση μου ως επικεφαλής κόμματος, με βαριά καρδιά», δήλωσε ο Τίμερμανς σε ομιλία του.

Οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα δείχνουν ότι η συμμαχία του προβλέπεται να λάβει 20 έδρες στο κοινοβούλιο, έναντι 25 που είχε στην προηγούμενη σύνθεση του κοινοβουλίου.