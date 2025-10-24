Όταν οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν την Πέμπτη δύο συγκλονιστικές έρευνες για παράνομες αθλητικές στοιχηματικές δραστηριότητες, περιέγραψαν τις επιχειρήσεις ως κάτι «που θυμίζει ταινία του Χόλιγουντ».

Τα σχέδια, στα οποία φέρεται να εμπλέκονταν αστέρες του NBA, ειδικοί φακοί επαφής, σημαδεμένες τράπουλες, ένα τραπέζι X-Ray και ζημίες ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων, οδήγησαν στη σύλληψη 31 ατόμων σε 11 πολιτείες, μεταξύ των οποίων και μέλη της αμερικανο-σιτσιλιάνικης μαφίας La Cosa Nostra.

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την υπόθεση να μοιάζει τόσο κινηματογραφική είναι η φερόμενη εμπλοκή της μαφίας. Χάρη σε δεκαετίες ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και βιβλίων αφιερωμένων σε ιστορίες για τις περιπέτειες της μαφίας, η τελευταία έχει αποκτήσει μια μυθική θέση στην αμερικανική κουλτούρα.

«Όπως είπε ο Ρέι Λιότα στην ταινία Goodfellas: Μας φερόταν σαν κινηματογραφικούς αστέρες με μυς», δήλωσε ο δικηγόρος Εντ ΜακΝτόναλντ, ο οποίος, ως ο πραγματικός εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση του πρώην μαφιόζου και πληροφοριοδότη του FBI, Χένρι Χιλ, υποδύθηκε τον εαυτό του στην εμβληματική ταινία.

Ωστόσο, πρώην εισαγγελείς δήλωσαν ότι η επιρροή και οι δραστηριότητες της μαφίας έχουν αλλάξει από την ακμή της τον 20ό αιώνα, όταν τα αιματοβαμμένα εξώφυλλα των ταμπλόιντ με ειδήσεις για δολοφονίες της μαφίας, εκβιασμούς επιχειρήσεων και δίκες-υπόθεση-κλειδί ήταν η νόρμα.

Οι επιθετικές διώξεις κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 συνέβαλαν στην κατάρρευση της δύναμης της μαφίας στη Νέα Υόρκη και στην πτώση αρκετών εξέχοντων ηγετών. «Το συμπέρασμα είναι ότι η μαφία δεν είναι πια αυτή που ήταν», δήλωσε ο ΜακΝτόναλντ.

Στην πραγματικότητα, έχει εξελιχθεί. Και η έρευνα για τη χειραγώγηση του πόκερ που ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των ΗΠΑ την Πέμπτη παρέχει μια εικόνα του πώς είναι αυτές οι δραστηριότητες στη δεκαετία του 2020, σύμφωνα με πρώην εισαγγελείς.

«Αυτές οι οικογένειες συνέχισαν να υπάρχουν και στράφηκαν σε δραστηριότητες που ήταν πολύ πιο κερδοφόρες και είχαν πολύ λιγότερα μειονεκτήματα για αυτές, όσον αφορά τα χρόνια φυλάκισης που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο Ντρου Ρολ, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος και συμμοριών στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Η μαφία εμπλέκεται πλέον σε απάτες με χρεόγραφα, τζόγο, διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα και τις λεγόμενες «boiler-room» δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν περίπλοκες τηλεφωνικές απάτες, πρόσθεσε.

Το 2022, οι ομοσπονδιακές αρχές της Ανατολικής Περιφέρειας απήγγειλαν κατηγορίες σε εννέα μέλη των εγκληματικών οικογενειών Genovese και Bonnano για εκβιασμό, παράνομο τζόγο, ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο πρώην αρχηγός της εγκληματικής οικογένειας Genovese, Carmelo Polito, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση για τη λειτουργία παράνομου καταστήματος τυχερών παιχνιδιών και παράνομου διαδικτυακού συστήματος τυχερών παιχνιδιών.

Η απαγγελία κατηγοριών της Πέμπτης πρόσθεσε ένα ακόμη παράδειγμα στη λίστα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου παρουσίασαν ένα περίπλοκο σχέδιο στο οποίο οι κατηγορούμενοι «χρησιμοποίησαν εξελιγμένη τεχνολογία και στρατολόγησαν νυν και πρώην παίκτες του NBA για να εξαπατήσουν ανθρώπους και να τους αποσπάσουν εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει το BBC.

Τρεις από τις λεγόμενες Πέντε Οικογένειες – οι Gambinos, οι Bonnanos και οι Genoveses – φέρονται να εμπλέκονται.

«Όταν οι άνθρωποι αρνούνταν να πληρώσουν επειδή είχαν εξαπατηθεί, οι κατηγορούμενοι έκαναν αυτό που κάνει πάντα το οργανωμένο έγκλημα: χρησιμοποίησαν απειλές, εκφοβισμό και βία», δήλωσε η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις.

Από το 2019, οι εγκληματικές οργανώσεις διοργάνωσαν παράνομα παιχνίδια πόκερ χρησιμοποιώντας μια σειρά από τεχνολογίες εξαπάτησης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν παραποιημένα μηχανήματα που μοιράζουν τις τράπουλες και έναν «αναλυτή δίσκου μαρκών» που διαβάζει κρυφά τις κάρτες χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες. Οι παίκτες κατηγορούνται ότι φορούσαν ειδικούς φακούς επαφής ή γυαλιά που τους βοηθούσαν να βλέπουν προσημειωμένες κάρτες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πρώην επαγγελματίες αθλητές του NBA στρατολογήθηκαν ως λεγόμενοι «Face Cards» για να προσελκύσουν ανυποψίαστους παίκτες να συμμετάσχουν στο παιχνίδι.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, αλλά ο συνδυασμός της ίντριγκας του επαγγελματικού μπάσκετ και της φερόμενης μαφιόζικης δραστηριότητας πίσω από τα παρασκήνια θα εξασφαλίσει πιθανώς ότι η υπόθεση θα παραμείνει στο προσκήνιο για μήνες ή και χρόνια.