Μια απίστευτη υπόθεση στημένων παράνομων παιχνιδιών πόκερ συγκλονίζει τη Νέα Υόρκη και τον αθλητικό κόσμο. Μαφιόζοι και αστέρες του ΝΒΑ φέρεται να έστησαν πολυτελή τραπέζια με «πειραγμένες» συσκευές, X-ray τραπέζια και ειδικούς φακούς επαφής, αποσπώντας περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια από ανυποψίαστους παίκτες, σύμφωνα με κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση έρχεται στο φως στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για μια άλλη υπόθεση, εκείνη για τον παράνομο στοιχηματισμό που έγινε γνωστή χθες, προκαλώντας σοκ στο ΝΒΑ, καθώς το FBI συνέλαβε τον προπονητή των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και τον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ρόζιερ.

Η πολύχρονη σκευωρία βασιζόταν σε «προηγμένες ασύρματες τεχνολογίες», αναφέρει το κατηγορητήριο, καθώς και σε ένα δίκτυο χειριστών που παρακολουθούσαν τα παιχνίδια εξ αποστάσεως και επικοινωνούσαν με συνεργούς τοποθετημένους μέσα στην αίθουσα – μερικοί από τους οποίους κάθονταν στο τραπέζι και συνεργάζονταν για να παραπλανήσουν τα θύματα.

Κεντρικό ρόλο στην απάτη είχαν τα μηχανήματα που ανακατεύουν την τράπουλα, τα οποία είχαν παραποιηθεί με την τοποθέτηση αναγνωστών καρτών και υπολογιστικών συστημάτων που μετέδιδαν τις καλύτερες κάρτες σε χειριστή εκτός του δωματίου.

«Στα στημένα παιχνίδια, τα μέλη των ομάδων εξαπάτησης χρησιμοποιούσαν μηχανές που ανακατεύουν τις κάρτες και υποτίθεται ότι τις ανακάτευαν τυχαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στο παιχνίδι», αναφέρει το κατηγορητήριο. «Ωστόσο, οι Rigged Shuffling Machines είχαν μυστικά τροποποιηθεί, ώστε να χρησιμοποιούν κρυμμένη τεχνολογία».

Από εκεί, ο χειριστής έστελνε μήνυμα μέσω κινητού σε έναν συνεργό που βρισκόταν στο τραπέζι. Εκείνος, με διακριτικά σινιάλα, καθοδηγούσε τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας σχετικά με το πώς να παίξουν και να στοιχηματίσουν, ώστε να χειραγωγήσουν το θύμα.

Άλλες φορές το ίδιο το τραπέζι ήταν μέρος της απάτης, με τους κατηγορούμενους να χρησιμοποιούν τραπέζια εξοπλισμένα με κάμερες ακτινογραφίας (X-ray) που μπορούσαν να διαβάζουν τις κάρτες που ήταν αναποδογυρισμένες.

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι στο κόλπο συμμετείχαν και «πειραγμένα» κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπορούσαν να «διαβάζουν» τις κάρτες και να αναλύουν τα δεδομένα με απόλυτη ακρίβεια.

«Μερικές από τις κάρτες είχαν σημάνσεις ορατές μόνο σε παίκτες που φορούσαν ειδικά γυαλιά ή φακούς επαφής, επιτρέποντας στους απατεώνες να παίζουν στημένη παρτίδα μπροστά στα ανυποψίαστα θύματά τους», σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όπως μεταδίδει η New York Post.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο, με ιστοσελίδες που τις προωθούν έναντι λίγων εκατοντάδων ή και χιλιάδων δολαρίων. Η συγκεκριμένη απάτη, ωστόσο, δεν ξεκινούσε μόνο στο τραπέζι: το σχέδιο είχε στηθεί πολύ πριν οι παίκτες ξεκινήσουν.