Μια τραγωδία σημειώθηκε στη Βενεζουέλα, όταν ένα αεροπλάνο τύπου Piper Cheyenne I (PA-31T1), πέφτει στον διάδρομο λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του και τυλίγεται στις φλόγες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το αεροσκάφος προσπάθησε να σηκωθεί από το έδαφος, όμως έχασε ύψος, πήρε κλίση στο πλάι, αναποδογύρισε και τελικά συνετρίβη, προκαλώντας τεράστια έκρηξη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail. Μάρτυρες που παρακολουθούσαν την απογείωση ακούγονται να ουρλιάζουν, καθώς το αεροπλάνο έδειχνε να αντιμετωπίζει πρόβλημα λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της πτήσης και βλέποντας τη σοκαριστική πτώση του στον διάδρομο απογείωσης.

Το δυστύχημα συνέβη κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο Paramillo, στην επαρχία Táchira. Οι νεκροί επιβάτες έχουν αναγνωριστεί –ανεπίσημα– ως οι Τόνι Μπορτόνε και Χουάν Μαλδονάδο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο El Nacional.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο πιλότος έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους, όταν εξερράγη ένα ελαστικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη σταθερότητα λίγο μετά την απογείωση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, η Πολιτική Προστασία της Táchira και η Εθνική Αστυνομία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας (PNB), ενώ οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται. Το αεροσκάφος φέρεται να συνδεόταν με κυβερνητικές δραστηριότητες logistics, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Το μοντέλο Piper Cheyenne I, που κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 από την Piper Aircraft, είναι ένα δικινητήριο αεροσκάφος γνωστό για την αξιοπιστία, την απόδοσή του και το χαμηλό κόστος λειτουργίας του.

Η τραγωδία αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη Βενεζουέλα, όταν ιδιωτικό τζετ Learjet 55 συνετρίβη κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Simón Bolívar στο Καράκας. Το περιστατικό εκείνο, που σημειώθηκε στις 12:52 τοπική ώρα, αποδόθηκε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο επιβατών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ισχυροί άνεμοι και οι απότομες μεταβολές του καιρού στην περιοχή του Καράκας συχνά προκαλούν προβλήματα σε μικρότερα ιδιωτικά αεροσκάφη, κάνοντας την αεροπλοΐα εκεί εξαιρετικά επικίνδυνη.