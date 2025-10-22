Η Ρωσία πραγματοποίησε την Τετάρτη πυρηνική άσκηση κατά την οποία εκτοξεύθηκαν διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBM) και πύραυλοι κρουζ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA Novosti, η άσκηση περιλάμβανε ολόκληρη την πυρηνική «τριάδα» της Ρωσίας -δηλαδή τις επίγειες, θαλάσσιες και εναέριες δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ, ενώ στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS πραγματοποίησαν εκτοξεύσεις πυραύλων κρούζ από αέρος. Παράλληλα, ένα στρατηγικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Sineva από τη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Putin is taunting Trump — looks like the Kremlin is begging for Tomahawks



Russia has carried out large-scale strategic nuclear force drills involving all components of its “nuclear triad” — land, sea, and air.



An intercontinental ballistic missile Yars was launched from the… pic.twitter.com/OPMd7eZqir — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

«Η άσκηση δοκίμασε το επίπεδο ετοιμότητας των στρατιωτικών διοικήσεων και τις πρακτικές ικανότητες του προσωπικού στη διαχείριση και τον έλεγχο των δυνάμεων», ανέφερε το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι της άσκησης επιτεύχθηκαν».

Ο Πούτιν επέβλεψε την άσκηση

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο υψηλής έντασης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να μεσολαβήσει για να δώσει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, που επρόκειτο να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, δεν φαίνεται να βρίσκεται στα άμεσα σχέδια.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ίδιος ο Πούτιν επέβλεψε προσωπικά την άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων. «Με την καθοδήγηση του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν τα επίγεια, ναυτικά και αεροπορικά τους τμήματα», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Τα όπλα που χρησιμοποίησε η Ρωσία στην πυρηνική άσκηση

Οι εκτοξεύσεις περιλάμβαναν έναν πύραυλο Yars που έπληξε τον στόχο του στο πεδίο δοκιμών Kura στη χερσόνησο Καμτσάτκα, καθώς και έναν πύραυλο Sineva που εκτοξεύθηκε από το υποβρύχιο Bryansk στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Kremlin:



Under Putin's leadership, a scheduled exercise of strategic nuclear forces was conducted. pic.twitter.com/UDWCXwWBPL — Clash Report (@clashreport) October 22, 2025

Η διαχείριση των εκτοξεύσεων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Διοίκησης Άμυνας της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο δημοσίευσε και βίντεο που δείχνει τον Πούτιν να δίνει οδηγίες μέσω τηλεδιάσκεψης στον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βίντεο από την εκτόξευση του πυραύλου Yars. Το Yars, ή RS-24, είναι ένα στρατηγικό σύστημα βασισμένο σε στερεού καυσίμου διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2009.

Σημειώνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στα πυρηνικά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, απειλώντας εμμέσως τη Δύση.