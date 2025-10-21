Ένας άνδρας μετανάστης, ο 33χρονος Lucius Njoku, χρησιμοποίησε δολίως το όνομα της Joyce George, νοσηλεύτριας που εργαζόταν μέσω πρακτορείου, για να πιάσει δουλειά ως βοηθός υγειονομικού προσωπικού στο βρετανικό Countess of Chester Hospital. Εκεί εργαζόταν και η διαβόητη νοσοκόμα Letby, η οποία εκτίει 15 ισόβια για τις δολοφονίες επτά βρεφών και τις απόπειρες δολοφονίας άλλων επτά μεταξύ 2015 και 2016, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Στο ίδιο νοσοκομείο γίνεται έρευνα για ακόμη τρία άτομα για τυχόν εμπλοκή τους σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Υγείας το έχει χαρακτηρίσει ως ίδρυμα «που χρειάζεται βελτίωση».

Παρά το γεγονός ότι ο Njoku φορούσε κάρτα ταυτότητας του NHS με τη φωτογραφία της George, κανείς από τους συναδέλφους του δεν τον υποψιάστηκε επί δύο μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο. Κατά το διάστημα αυτό, περιποιούνταν ασθενείς, τους έπλενε, τους έντυνε και έκανε ιατρικές παρατηρήσεις.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μόνο όταν ένας ασθενής τον ρώτησε επίμονα ποιος είναι, με τον Njoku να απαντά αμήχανα: «Το όνομά μου είναι Joyce, αλλά είμαι άνδρας». Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Joyce George, επίσης Νιγηριανή και κάτοικος του Ellesmere Port, είχε προσληφθεί μέσω πρακτορείου μετά από συνέντευξη, αλλά επέτρεψε στον Njoku να κάνει τις βάρδιές της. Δεν είναι γνωστό πώς εκείνος απέκτησε τη στολή του NHS.

Migrant posed as female A&E nurse and treated ill patients at Letby hospitalhttps://t.co/yKJdeVIp8T — The Sun (@TheSun) October 20, 2025

Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της George, βρήκε τον Njoku εκεί, ενώ μηνύματα στα κινητά τους αποκάλυπταν ότι συντόνιζαν τις βάρδιες στο νοσοκομείο. Στο δικαστήριο του Chester, ο Njoku παραδέχθηκε απάτη μέσω ψευδούς παράστασης και καταδικάστηκε σε 16 εβδομάδες φυλάκιση με αναστολή 12 μηνών, καθώς και σε 80 ώρες κοινωφελούς εργασίας. Του επιβλήθηκαν επίσης δικαστικά έξοδα ύψους 239 λιρών.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν θα απελαθεί, καθώς βρίσκεται στη Βρετανία ως εξαρτώμενος στη βίζα εργασίας της συζύγου του, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια. Η George, από την πλευρά της, διέφυγε από τη χώρα μετά την απαγγελία κατηγοριών και πιστεύεται ότι επέστρεψε στη Νιγηρία. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.

Η εισαγγελέας Lisa McGuire δήλωσε ότι, ευτυχώς, δεν υπήρξαν παράπονα για τη δουλειά του Njoku, αλλά «το σοβαρό ζήτημα είναι η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε ασθενείς». Ο δικηγόρος υπεράσπισης Steven Alis τόνισε ότι ο Njoku είναι πλήρως εκπαιδευμένος νοσηλευτής και ότι τότε απλώς «οι έλεγχοι ασφαλείας του δεν είχαν ολοκληρωθεί», ενώ σήμερα εργάζεται σε εργοστάσιο της Vauxhall.

Ο δικαστής Jack McGarva είπε στον Njoku κατά την ανακοίνωση της ποινής: «Εξαπάτησες το σύστημα για να πάρεις μια δουλειά που απαιτεί ελέγχους ασφαλείας. Παρότι έκανες σωστά τη δουλειά σου, αυτό δεν έχει σημασία καθώς υπονόμευσες την εμπιστοσύνη στο σύστημα».