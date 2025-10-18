Στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Τα θύματα διέμεναν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για εκτοπισμένους, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής, Βλαντίμιρ Σάλντο, ο οποίος έκανε την ανακοίνωση μέσω Telegram.

Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο εργοστάσιο εκρηκτικών Avangard, στην πόλη Στερλίταμακ της περιφέρειας Μπασκορτοστάν στη Ρωσία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ολοκλήρωσαν σήμερα τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο του Στερλίταμακ, οι οποίες διήρκεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το εργοστάσιο Avangard ασχολείται με την κατασκευή βιομηχανικών εκρηκτικών, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί αποσυναρμολόγηση πυρομαχικών και από το 2022 τελεί υπό τον έλεγχο του ρωσικού κρατικού βιομηχανικού ομίλου Rostec.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπασκορτοστάν, Ράντι Καμπίροφ, επιβεβαίωσε την τραγωδία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έκρηξη δεν προκλήθηκε από ουκρανικά πλήγματα με drone, όπως φημολογούνταν. Οι ιατροδικαστές διενεργούν ήδη έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος.