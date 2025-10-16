Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ως εγγυήτρια δύναμη κρατούν ουδέτερη στάση.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έδωσε ελπίδες ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει επιτέλους στην περιοχή μετά από δύο χρόνια πολέμου, αλλά οι περισσότεροι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ, εμποδίζοντας την παροχή της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή – και ενδέχεται να μην ανοίξει καθόλου για ανθρωπιστικές αποστολές. Ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι το άνοιγμα της Ράφα, η οποία ελέγχεται από το Ισραήλ από τον Μάιο του περασμένου έτους, είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

«Χρειαζόμαστε περισσότερα καύσιμα για να φτάσουμε στη Γάζα, χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα, περισσότερο ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, νοσοκόμους, γιατρούς», δήλωσε η Χανάν Μπαλκί, περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματα των διεθνών ηγετών προς το Ισραήλ να επιτρέψει μια μαζική αύξηση της βοήθειας, έγραψε ο Guardian.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς δεν επέστρεψε τα λείψανα των νεκρών ομήρων. Τη Δευτέρα, η Χαμάς επέστρεψε τους τελευταίους 20 επιζώντες ομήρους, αλλά παρέδωσε μόνο εννέα από τους 28 νεκρούς αιχμαλώτους, λέγοντας ότι θα χρειαστεί ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τους υπόλοιπους από τα ερείπια της Γάζας.

Αμερικανοί σύμβουλοι που εργάζονται για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός, δήλωσαν ότι υπήρχαν σημαντικές πρακτικές δυσκολίες στην ανάκτηση των λειψάνων των ομήρων εν μέσω της καταστροφής που προκάλεσε η ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει την παράδοση από τη Χαμάς των λειψάνων των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα, προσθέτοντας ότι ο αγώνας «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Μιλώντας σε κρατική τελετή για τους πεσόντες στρατιώτες κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους πολεμικούς του στόχους και ότι οι εχθροί του «έμαθαν ότι όποιος σηκώσει το χέρι εναντίον του θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 άτομα σε πυροβολισμούς από την Παρασκευή και είπε ότι μια λίστα με τέτοια περιστατικά είχε παραδοθεί στους μεσολαβητές. «Το κράτος κατοχής εργάζεται μέρα και νύχτα για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω των παραβιάσεων του επί τόπου», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως, αλλά είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην πλησιάσουν τις ισραηλινές θέσεις κατάπαυσης του πυρός και ότι οι στρατιώτες «άνοιξαν πυρ για να απο

Οι διπλωμάτες της περιοχής και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τη σημασία των κατηγοριών, τονίζοντας ότι η Χαμάς και το Ισραήλ εξακολουθούν να φαίνονται προσηλωμένοι στην εκεχειρία.