Ένα «χάος» περιβάλλει τη διαδικασία επιστροφής των λειψάνων των Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα, όπως έγινε σαφές και χθες από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι το τέταρτο πτώμα που παρέδωσε η Χαμάς χθες το βράδυ δεν ταιριάζει με κανένα από τους ομήρους.

«Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν εκείνοι που θα ισχυριστούν ότι αυτό έγινε σκόπιμα», σχολίαζε ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου Sky News στη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πίρσον. «Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν και πολλοί άλλοι που θα πουν ότι πρόκειται για λάθος εκ μέρους της Χαμάς».

Παρά τη συμφωνία για την επιστροφή και των 28 πτωμάτων των ομήρων, ο Πίρσον δήλωσε στη βρετανική τηλεόραση ότι «έχει καταστεί προφανές ότι είτε η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται είτε δεν μπορεί να τα βρει». «Η εκεχειρία διατηρείται, αλλά βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», πρόσθεσε.

«Η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερα πτώματα από όσα ισχυρίζεται»

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με μια έκθεση, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες που μοιράστηκαν πληροφορίες με τις ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερα πτώματα από όσα ισχυρίζεται.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η Χαμάς δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την ανάκτηση των πτωμάτων των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, προσθέτοντας ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει έως ότου αλλάξει αυτή η κατάσταση.

Αυτό ήρθε μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμό για να επιστρέψει όλα τα υπόλοιπα πτώματα των ομήρων.

«Τα υπόλοιπα πτώματα απαιτούν σημαντικές προσπάθειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αναζήτηση και την ανάκτηση τους, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να κλείσουμε αυτό το θέμα», ανέφερε η Χαμάς σε χθεσινή δήλωσή της.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει παραδώσει μέχρι στιγμής εννέα από τα 28 πτώματα των ομήρων, κάτι που περιγράφει ως παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ απαιτούσε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 72 ωρών που έληξε τη Δευτέρα.