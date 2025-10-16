Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας «Πάθη του Χριστού» από τον Μελ Γκίμπσον προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η παραγωγή προχωρά με νέο καστ λόγω του χρονικού χάσματος.

Η πρωτότυπη ταινία του 2004 ακολουθούσε τις τελευταίες 12 ώρες της ζωής του Ιησού Χριστού, με τον Τζιμ Καβίζελ, 57 ετών, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, στη συνέχεια με τίτλο «Η Ανάσταση του Χριστού» η οποία διαδραματίζεται τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση τη Μεγάλη Παρασκευή, ο ρόλος του Χριστού θα αποδοθεί στον Φινλανδό ηθοποιό Γιαάκο Οχτόνεν, 36 ετών.

Αναπόφευκτα, τίθεται το ερώτημα: πώς έμοιαζε πραγματικά ο Ιησούς και υπάρχει κάποια ομοιότητα με τον Οχτόνεν;

Σύμφωνα με ιστορικούς, ο Ιησούς θα έμοιαζε με οποιονδήποτε άλλο μέλος της ιουδαϊκής κοινωνίας του πρώτου αιώνα μ.Χ. Ωστόσο, όπως και ο Οχτόνεν, θα ήταν μυώδης και αδύνατος. Η δρ Μέρεδιν Γουόρεν, ανώτερη λέκτορας Βιβλικών και Θρησκευτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι μυώδεις απεικονίσεις του Ιησού δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα: «Ο Ιησούς προέρχεται από μια οικογένεια όπου η χειρωνακτική εργασία είναι ο κανόνας και σίγουρα γυμνάζεται περπατώντας συνεχώς».

Γένια και μαλλιά

Η εικόνα του Ιησού που έχουμε συχνά στο μυαλό μας τον δείχνει με καστανά, μακριά μαλλιά μέχρι τους ώμους και γένια. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν με τις ιστορικές γνώσεις για τον Ιησού.

Σίγουρο είναι ότι ο Ιησούς ήταν Ιουδαίος και καταγόταν από την περιοχή που σήμερα ονομάζεται Παλαιστίνη. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλλιά και τα γένια του θα ήταν μάλλον μαύρα και σγουρά και πιθανότατα κομμένα κοντά. Οι Ρωμαίοι έδιναν μεγάλη σημασία στο ξύρισμα, αλλά, ως Ιουδαίος, ο Ιησούς πιθανότατα διατηρούσε τα γένια του περιποιημένα. Νομίσματα της εποχής δείχνουν Ιουδαίους με κοντά σγουρά γένια, υποδεικνύοντας ότι αυτή ήταν η μόδα της περιόδου.

Η καθηγήτρια Ζοάν Τέιλορ από το King’s College του Λονδίνου εξηγεί: «Τα μακριά μαλλιά και γένια στην αρχαία ιουδαϊκή παράδοση σήμαιναν ότι κάποιος τηρούσε ειδικό όρκο και δεν έπινε κρασί. Ο Ιησούς κατηγορήθηκε ότι έπινε πολύ, άρα δεν τηρούσε τέτοιους όρκους». Οι πρώτες απεικονίσεις του Ιησού δείχνουν έναν περιποιημένο άνδρα, συχνά καθαροξυρισμένο, με μαλλιά κομμένα πάνω από τον γιακά, ενώ οι μακριές χαίτες και τα γένια εμφανίζονται αργότερα ανάλογα με το τι ήθελαν να τονίσουν οι καλλιτέχνες.

Χαρακτηριστικά προσώπου

Η Βίβλος δεν παρέχει πολλές περιγραφές της εμφάνισης του Ιησού. Οι ειδικοί, όμως, βασιζόμενοι σε λίγα στοιχεία, εκτιμούν ότι είχε καστανό δέρμα, καστανά μάτια, και λόγω της ζωής του εκτός σπιτιού, πιθανώς με γραμμές έκφρασης, και χέρια και πόδια σκληρά από τη δουλειά.

Ο Ιησούς δεν είχε ιδιαίτερα διακριτικά χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι οι στρατιώτες χρειάστηκαν τον Ιούδα για να τον αναγνωρίσουν στον Κήπο της Γεθσημανή και η Μαρία Μαγδαληνή τον μπερδεύει με κηπουρό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Οι καλύτερες αναπαραστάσεις πιθανώς προέρχονται από αιγυπτιακά πορτρέτα μουμιών ανδρών που πέθαναν μεταξύ 80 και 120 μ.Χ., δείχνοντας άνδρες με σκούρα μάτια, καστανό δέρμα, κοντά σγουρά μαλλιά και γένια. Η αναπαράσταση του προσώπου ενός Ιουδαίου από τον ιατρικό καλλιτέχνη, Ρίτσαρντ Νιβ, το 2015 έδειξε πλατύ πρόσωπο, σκούρα μάτια, πυκνά γένια και μαυρισμένη επιδερμίδα, χαρακτηριστικά που ίσως ταιριάζουν στους ανθρώπους της Γαλιλαίας της εποχής.

Μυϊκή διάπλαση

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, τα αγάλματα και οι πίνακες του Χριστού συχνά τον απεικονίζουν με εμφανείς κοιλιακούς. Αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, σύμφωνα με τους ειδικούς, αφού ο Ιησούς περπατούσε πολύ και εργαζόταν ως ξυλουργός ή οικοδόμος. Ωστόσο, σταυρωμένος με υπερβολικά μυώδη χέρια και στήθος, η απεικόνιση είναι ανακριβής. Ο Ιησούς πιθανότατα ήταν αδύνατος και δραστήριος, όχι υπερβολικά μυώδης.

Ενδυμασία

Στη σύγχρονη τέχνη, ο Ιησούς συχνά εμφανίζεται με μακρύ λευκό ρούχο μέχρι τους αστραγάλους, αλλά στον πρώτο αιώνα μ.Χ., τα μακριά ρούχα θεωρούνταν γυναικεία ενδυμασία. Οι άνδρες φορούσαν κοντούς μάλλινους χιτώνες με ζώνη στη μέση και λεπτότερο λινό ύφασμα από μέσα. Ο Ιησούς πιθανότατα φορούσε έναν μάλλινο μανδύα για ζεστασιά, με κρόσσια στις άκρες και δερμάτινα σανδάλια, απλά και ανθεκτικά, όπως αυτά που έχουν βρεθεί σε σπήλαια της Νεκράς Θάλασσας και της Μασάντα. Τα ρούχα του πιθανότατα ήταν σε πιο σκούρους, ήπιους τόνους, ενώ ο Ιησούς δίδασκε την απλότητα, χωρίς να διαθέτει χρήματα, όπως ανέφεραν οι Γραφές.