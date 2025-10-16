Χάος επικράτησε σε συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πόλη Μαλάτεια της Τουρκίας με συμμετέχοντες να πιάνονται στα χέρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος που εκλέγεται με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε βουλευτή και άλλους κομματικούς παράγοντες ότι δεν στηρίζουν τον δήμο.

Η συμπλοκή όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, κράτησε περίπου 15 λεπτά, ενώ μετά τα πνεύματα ηρέμησαν.

Δείτε την ένταση που σημειώθηκε μετά το 13:17 στο παρακάτω βίντεο