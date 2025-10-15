Την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν εκεί που κάποτε υπήρχαν τα σπίτια τους, η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε σε όσα έζησε στο Ισραήλ, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη Γάζα.

Η νεαρή ακτιβίστρια από τη Σουηδία υποστήριξε ότι υπέστη «βασανιστήρια», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις πρακτικές που έχει καταγγελθεί ο ισραηλινός στρατός ότι χρησιμοποίησε τόσο στο πεδίο της μάχης, όσο και εκτός, συλλαμβάνοντας αντιφρονούντες (κατά του Ισραήλ θεωρήθηκαν και όσοι μένουν στη χώρα, αλλά υποστήριξαν επίσημα το αφήγημα ότι ο ισραηλινός στρατός δρούσε επιθετικά και όχι αμυντικά στη Γάζα).

Η Τούνμπεργκ μιλώντας στην σουηδική εφημερίδα Aftonblattet για τις πέντε μέρες που ήταν κρατούμενη στο Ισραήλ, είπε πως οι φρουροί έγραψαν χυδαίες λέξεις πάνω στις αποσκευές της.

Επίσης, ανέφερε ότι την χλεύαζαν, ενώ την ζητούσαν για να βγάλουν selfie μαζί της. Στη συνέχεια ζωγράφισαν ένα πέος και έγραψαν «πόρνη Γκρέτα» στη βαλίτσα της.

«Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έβαλαν μια σημαία στη γωνία και με κλωτσούσαν κάθε φορά που η σημαία άγγιζε το πρόσωπό μου», είπε αναφερόμενη σε πράξη βίας από τους Ισραηλινούς, προσθέτοντας: «Μετά από λίγο, μου έδεσαν πολύ σφιχτά τα χέρια με tie wrap. Μια ομάδα φρουρών παρατάχθηκε για να βγάλει σέλφι μαζί μου, ενώ εγώ καθόμουν εκεί».

Επιπλέον, δήλωσε ότι την ανάγκασαν να αλλάξει το μπλουζάκι της με τη φράση «Λευτεριά στη Παλαιστίνη». Φόρεσε τότε ένα πορτοκαλί με το κείμενο «Αποαποικιοποίηση», το οποίο σχολιάζει αρνητικά τον αποικισμό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, κάτι που φαίνεται να μην ενόχλησε τους φρουρούς.

«Μετά μου έβγαλαν το καπέλο με το βατραχάκι, το πέταξαν στο έδαφος, το πάτησαν και το κλώτσησαν και έκαναν σαν να είχαν πάθει κρίση» είπε μεταξύ άλλων.