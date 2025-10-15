Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ενδυμάτων στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα. Η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη αποθήκη χημικών, άφησε πίσω της απανθρακωμένες σορούς, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλα τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα και δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν χωρίς γενετικό έλεγχο. Τα περισσότερα από τα θύματα πιστεύεται ότι πέθαναν ακαριαία, εισπνέοντας τοξικά αέρια, καθώς η έξοδος κινδύνου προς τη στέγη ήταν κλειδωμένη, παγιδεύοντάς τους μέσα στο κτίριο.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Οκτωβρίου και χρειάστηκαν τουλάχιστον τρεις ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, η αποθήκη με χημικά υλικά συνέχισε να καίγεται έως αργά το βράδυ, προκαλώντας ανησυχία για νέες εκρήξεις και έκλυση επικίνδυνων αερίων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο κτίριο αποθηκεύονταν μεταξύ άλλων πλαστικά, λευκαντικές ουσίες και υπεροξείδιο του υδρογόνου -υλικά εξαιρετικά εύφλεκτα και τοξικά.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Μοχάμεντ Ταζούλ Ισλάμ Τσόντχουρι, δήλωσε ότι «οι περισσότεροι πέθαναν αμέσως από την εισπνοή ιδιαίτερα τοξικών αερίων». Οι Αρχές προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου και της αποθήκης, ενώ διεξάγεται έρευνα για τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Η αποθήκη δεν διέθετε άδεια λειτουργίας ή πιστοποιητικό πυρασφάλειας, όπως επιβεβαίωσε και ο δήμος της περιοχής. Παράλληλα, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για έξοδο κινδύνου.

Αναζητούν τους ανθρώπους τους κρατώντας φωτογραφίες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από συγγενείς των αγνοουμένων, που έσπευσαν στο σημείο κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.

Ανάμεσά τους και ένας πατέρας, που αναζητούσε απεγνωσμένα την κόρη του, Φαρζάνα Άκτερ: «Όταν έμαθα για τη φωτιά, έτρεξα αμέσως. Δεν την έχω βρει ακόμα… Θέλω απλώς την κόρη μου πίσω», είπε στο πρακτορείο Reuters, όπως μεταδίδει το BBC.

Συνεχίζεται το ιστορικό των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα

Το Μπανγκλαντές έχει μακρά και τραγική ιστορία βιομηχανικών δυστυχημάτων, κυρίως στον κλάδο της ένδυσης, που αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας.

Το 2021, πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων προκάλεσε τον θάνατο 52 ανθρώπων, ενώ το 2019, άλλη φωτιά στην παλιά πόλη της Ντάκα άφησε πίσω της τουλάχιστον 78 νεκρούς. Η μεγαλύτερη καταστροφή, ωστόσο, σημειώθηκε το 2013, όταν κατέρρευσε το οκταώροφο συγκρότημα εργοστασίων «Rana Plaza», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι.

Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις για ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, τα προβλήματα παραμένουν, με ελλιπείς ελέγχους, κακές υποδομές και σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών.