Οι κίνδυνοι εξαιτίας πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί στη Λωρίδα της Γάζας είναι «τεράστιοι» για τους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους και όσους επιστρέφουν στα σπίτια τους χάρη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προειδοποίησε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Handicap International, η οποία – όπως και ο ΟΗΕ – απευθύνει έκκληση να επιτραπεί να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακο υλικό που είναι απαραίτητο για να εξουδετερωθούν.

«Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι» καθώς «εκτιμάται πως περίπου 70.000 τόνοι εκρηκτικών ερρίφθησαν στη Γάζα» από την αρχή του πολέμου, συνοψίζει η Αν-Κλερ Γιαΐς, διευθύντρια αρμόδια για τα Παλαιστινιακά Εδάφη στη ΜΚΟ, που είναι ειδικευμένη στον αγώνα για την άρση ναρκοπεδίων και στη βοήθεια στα θύματα των εκρηκτικών και ιδίως των ναρκών κατά προσωπικού.

«Τα στρώματα συντριμμιών και τα επίπεδα συσσώρευσης είναι πολύ υψηλά», συνέχισε, και οι κίνδυνοι γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι στο «εξαιρετικά περίπλοκο» πεδίο εξαιτίας του «περιορισμένου» χώρου σε πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Τον Ιανουάριο, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των ναρκωτικών (UNMAS) εκτιμούσε πως «το 5 ως το 10%» των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει εκραγεί.

Έκτοτε οι μάχες συνεχίστηκαν και ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην πόλη της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η τρίτη του πολέμου, τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η UNMAS ανέφερε χθες ότι εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται τα δύο τελευταία χρόνια «δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθούν» επιχειρήσεις προκαταρκτικής έρευνας «ευρείας κλίμακας» στη Λωρίδα της Γάζας και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει «συνολικά την απειλή» που εγείρουν τα εκρηκτικά που δεν έχουν εκραγεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η UNMAS συμπλήρωσε πως μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, τα αιτήματα να στείλει εμπειρογνώμονες «αυξήθηκαν» κατακόρυφα: από την υπηρεσία ζητήθηκε να φέρει σε πέρας «σειρά ανθρωπιστικών αποστολών», ανάμεσά τους κάποιες σε περιοχές «στις οποίες προηγουμένως ήταν απρόσιτες».

Τις επόμενες ημέρες, «μεγάλο μέρος των προσπαθειών θα αφορά την προστασία των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των συντριμμιών» και τον καθαρισμό, ιδίως σε δρόμους που χρησιμοποιούν χιλιάδες εκτοπισμένοι καθώς επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Αν και το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε προχθές Δευτέρα πως μπόρεσε να γίνει «αποτίμηση των κινδύνων που οφείλονται σε εκρηκτικά στους κυριότερους δρόμους», η UNMAS επισήμανε πως δεν διαθέτει παρά «περιορισμένο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων στο πεδίο, που σημαίνει πως δεν μπορούμε να κάνουμε παρά ορισμένο αριθμό αποτιμήσεων των κινδύνων εξαιτίας εκρηκτικών κάθε μέρα».

Η UNMAS ανέφερε ακόμη ότι «ακόμη δεν έχει λάβει άδεια από τις ισραηλινές αρχές» για να μεταφέρει στον παλαιστινιακό θύλακο «υλικό απαραίτητο για την καταστροφή», την εξουδετέρωση πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί.

Τόνισε επίσης πως «τρία τεθωρακισμένα οχήματα βρίσκονται στα σύνορα και περιμένουν» να επιτραπεί να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που θα επιτρέψει να διεξάγει «επιχειρήσεις πιο ασφαλείς και μεγαλύτερης κλίμακας».