Μια μητέρα από τη Φλόριντα συνελήφθη αντιμετωπίζοντας πάνω από 40 κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς φέρεται να ανάγκασε την 11χρονη κόρη της να συμμετέχει σε βίντεο με σεξουαλικές πράξεις, τα οποία στη συνέχεια μοίραζε σε διεστραμμένους χρήστες του διαδικτύου.

Η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, συνελήφθη στο σπίτι της στο Σεντ Πίτερσμπεργκ τη Δευτέρα, έπειτα από τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα που κατείχε και παρακολουθούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας το οποίο φέρεται να του είχε στείλει η ίδια, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Πινελάς.

Όπως αναφέρει η New York Post, o σερίφης Μπομπ Γκουαλτιέρι δήλωσε ότι η μητέρα έστειλε τουλάχιστον 14 βίντεο, τραβηγμένα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, στα οποία η ανήλικη φαίνεται να εξαναγκάζεται να εκτελεί διάφορες σεξουαλικές πράξεις, μεταξύ αυτών και κτηνοβασία με το κατοικίδιο σκύλο της οικογένειας.

Florida mother arrested for allegedly forcing 11-year-old daughter to perform sex acts on video https://t.co/TPGiUgDqu2 pic.twitter.com/Es2MswUDvO — New York Post (@nypost) October 15, 2025

«Αυτό που έκανε η μητέρα στο παιδί της είναι αποτρόπαιο και φρικιαστικό», είπε ο σερίφης σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, προσθέτοντας πως οι δύο ύποπτοι πιθανόν γνωρίστηκαν διαδικτυακά. Οι αρχές διερευνούν αν υπήρξε χρηματική συναλλαγή μεταξύ τους ή αν το υλικό διανεμήθηκε και σε άλλα άτομα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δεν γνώριζε για την σεξουαλική κακοποίηση, ούτε ότι το παιδί έχει υποστεί παρόμοια βία από άλλον. Η 11χρονη έχει τεθεί υπό την επιμέλεια του πατέρα της, ενώ το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειών της Φλόριντα παρακολουθεί στενά την υπόθεση με τη βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και συμβούλων θυμάτων.

Ο σερίφης εξέφρασε αγανάκτηση για την έξαρση τέτοιων υποθέσεων, σημειώνοντας ότι μόνο φέτος η υπηρεσία του έχει συλλάβει 84 άτομα για περισσότερες από 900 κατηγορίες για κατοχή ή διανομή παιδικής πορνογραφίας. «Αυτό είναι τρέλα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Καταστρέφει τις ζωές των παιδιών», δήλωσε ο σερίφης Γκουαλτιέρι.

Η μητέρα προφυλακίστηκε στην τοπική φυλακή και εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, όπου παρευρέθηκε και ο πατέρας του θύματος. Σύμφωνα με το δίκτυο Fox 13, ο πατέρας φαινόταν να προσεύχεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Ο δικαστής απαγόρευσε στη μητέρα κάθε επαφή με την τραυματισμένη ψυχολογικά κόρη της.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει 41 συνολικά κατηγορίες, ανάμεσά τους τέσσερις για κακοποίηση ανηλίκου με επιβαρυντικές συνθήκες, δεκατρείς για διανομή παιδικής πορνογραφίας, δεκατρείς για παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου με ανήλικο και τρεις για σεξουαλική δραστηριότητα με ζώα.