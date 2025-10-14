Η Νόα Αργκαμάνι, η Ισραηλινή που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του τρόμου της 7ης Οκτωβρίου, μίλησε σήμερα, μία μέρα μετά την απελευθέρωση του συντρόφου της, Αβινατάν Ορ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η νεαρή γυναίκα περιέγραψε τις διαφορετικές συνθήκες κράτησής τους στη Γάζα και εξέφρασε την ανακούφισή της για τον τερματισμό του εφιάλτη.

Η εικόνα της να ουρλιάζει «Μην με σκοτώσετε» καθώς τη μετέφεραν βίαια πάνω σε μια μοτοσικλέτα μαχητές της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Η Αργκαμάνι, φοιτήτρια τότε στο Πανεπιστήμιο Ben Gourion, είχε απαχθεί από το ρέιβ πάρτι Tribe of Nova.

«Δύο χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που είδα τον Αβινατάν, την αγάπη της ζωής μου», έγραψε η 28χρονη, περιγράφοντας τον επώδυνο χωρισμό που ακολούθησε από τη στιγμή της απαγωγής τους μέχρι την πρόσφατη απελευθέρωση του συντρόφου της.

Η Νόα Αργκαμάνι εξήγησε ότι οι συνθήκες κράτησής τους ήταν εντελώς διαφορετικές: «Με κρατούσαν αιχμάλωτη μαζί με παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, ενώ ο Αβινατάν κρατείτο μόνος. Με κρατούσαν κυρίως στο εσωτερικό σπιτιών, ενώ ο Αβινατάν βρισκόταν αποκλειστικά μέσα σε σήραγγες».

Η ίδια απελευθερώθηκε τον Ιούνιο του 2024, έπειτα από μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, ενώ ο Αβινατάν Ορ επέστρεψε χάρη στη διαπραγματευτική συμφωνία που προέβλεπε την ανταλλαγή ομήρων από τη Γάζα με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

«Ήμουν αιχμάλωτη από τη Χαμάς για 246 ημέρες, τον Αβινατάν τον κράτησαν για 738 ημέρες», ανέφερε, ευχαριστώντας τόσο τον ισραηλινό στρατό για την επιχείρηση διάσωσής της, όσο και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπό την αιγίδα του οποίου διεξήχθη η διαπραγμάτευση για την συμφωνία.

«Όμως, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες, εμείς και οι δύο επιστρέψαμε σπίτια μας και ξανασμίξαμε» και «εντέλει, μπορούμε να αρχίσουμε να αναρρώνουμε μαζί», εξομολογήθηκε η νεαρή γυναίκα. «Η αποκατάσταση θα είναι μακρά: δεν έχουμε ακόμη πραγματικά επεξεργαστεί ό,τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια. Όμως, νικήσαμε», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας: «Και τώρα, η στιγμή έφθασε για να ξεκινήσουμε το κοινό μας ταξίδι».