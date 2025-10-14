Η διασωθείσα όμηρος, Νόα Αργκαμάνι, επανενώθηκε συγκινητικά με τον αγαπημένο της, Αβινάταν Ορ, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι είναι ήρωας των ειδικών δυνάμεων, υπηρετώντας στη μονάδα Sayeret Matkal, γνωστή και ως το «Ισραηλινή SAS».

Συγκινητικές φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι, που είχε χαρακτηριστεί ως «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ισραήλ, να είναι ξανά μαζί έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια, από τότε που χωρίστηκαν βίαια στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η 27χρονη Νόα είχε απαχθεί εκείνη την ημέρα πάνω σε μια μηχανή, σε μια εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου και έγινε σύμβολο της φρίκης των επιθέσεων της Χαμάς.

Τώρα, οι φωτογραφίες της επανένωσης σηματοδοτούν όχι μόνο το τέλος ενός εφιάλτη, αλλά και τη νίκη της αγάπης και της αφοσίωσης απέναντι στο κακό. Ο Αβινάταν, 32 ετών, κρατά σφιχτά τη Νόα στην αγκαλιά του, τη φιλά στο μάγουλο και της χαμογελά με τρυφερότητα, ενώ εκείνη λάμπει από χαρά. Σε άλλη φωτογραφία, ο Αβινάταν φαίνεται να αγκαλιάζει τους γονείς του, Ντίτζα και Γιαρόν, στο νοσοκομείο, σχηματίζοντας με τα χέρια του μια καρδιά προς τους υποστηρικτές του.

Η Νόα διασώθηκε τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, μαζί με τρεις ακόμα ομήρους. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο Αβινάταν υπηρετεί στη Sayeret Matkal, μία από τις πιο ελίτ μονάδες ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ, που ιδρύθηκε το 1957 με πρότυπο τη βρετανική SAS και το ίδιο σύνθημα: «Όποιος τολμά νικά». Η μονάδα, γνωστή ως «Η Μονάδα», πραγματοποιεί αποστολές συλλογής πληροφοριών πίσω από τις εχθρικές γραμμές και επιχειρήσεις απελευθέρωσης ομήρων.

Για δύο χρόνια, η σχέση του Αβινάταν με τη Sayeret Matkal είχε παραμείνει κρυφή, λόγω φόβων αντιποίνων εναντίον του όσο βρισκόταν αιχμάλωτος.

Η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι η Νόα χρειάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο Ισραήλ όταν ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά η απελευθέρωση του Αβινάταν, ενώ εκείνη βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, συμμετέχοντας σε καμπάνια για την απελευθέρωσή του. Μαζί με αντιπροσωπεία 24 ομήρων και εθελοντών, επιβιβάστηκε σε οκτώ διαφορετικές πτήσεις για να προλάβει να επιστρέψει εγκαίρως.

Αναρτώντας μια φωτογραφία της που τη δείχνει καθισμένη πάνω στις βαλίτσες της μετά την άφιξή της στην Ουάσιγκτον, έγραψε: «Ήρθε η ώρα να επιστρέψω σπίτι».

Σε ομιλία της σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ και ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, όπως τον Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, η Νόα είχε υποσχεθεί να συνεχίσει να αγωνίζεται για τον Αβινάταν.

Ο Αβινάταν Ορ

Η ίδια είπε: «Ο Αβινάταν κι εγώ πήγαμε στο φεστιβάλ μουσικής Nova για να γιορτάσουμε. Βρεθήκαμε στα πιο σκοτεινά τούνελ της Γάζας. Δεν μπορώ καν να περιγράψω εκείνες τις φρικτές εικόνες».

Αναφερόμενη στην ημέρα της απαγωγής της, περιέγραψε πως δεν είχε δει ξανά τον Αβινάταν από τότε που την έσερναν μακριά του, με τα χέρια της τεντωμένα προς εκείνον, καθώς αυτός στεκόταν αβοήθητος, περικυκλωμένος από ένοπλους τρομοκράτες. «Ρωτούσα παντού για τον Αβινάταν», είπε. «Δεν ήξερα αν είχε δολοφονηθεί ή απαχθεί και φοβόμουν να μάθω την αλήθεια».

Η Νόα αποκάλυψε ακόμη ότι φοβόταν κάθε λεπτό μήπως οι φρουροί της «χάσουν τον έλεγχο και τη σκοτώσουν», ενώ ομολόγησε σπαρακτικά: «Δεν είμαι πια το ίδιο άτομο που ήμουν».

«Είδα μπροστά στα μάτια μου να δολοφονούνται δύο από τους φίλους μου, που ήταν μαζί μου από τις 7 Οκτωβρίου. Ο Γιόσι Σαράμπι και ο Ιτάι Σβίρσκι εκτελέστηκαν βάναυσα, κι εγώ επέζησα», δήλωσε.

Η Νόα κατέληξε λέγοντας: «Αφιερώνω τη ζωή μου στο να φέρω πίσω τον σύντροφό μου, τον Αβινάταν, και όλους τους ομήρους».

Συγκίνηση με την επιστροφή των ομήρων

Την ίδια ημέρα, άλλοι πρώην όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, έπειτα από 738 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα. Οι 20 εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν δύο χρόνια μετά την απαγωγή τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία μεσολάβησε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση.

Σε συγκινητικές σκηνές, οι όμηροι αγκαλιάστηκαν με τους γονείς, τους φίλους και τους αγαπημένους τους, ενώ οι οικογένειες που είχαν περάσει δύο χρόνια παλεύοντας για την απελευθέρωσή τους δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

«Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπου πολέμου και ατελείωτου κινδύνου, σήμερα οι ουρανοί είναι ήρεμοι, τα όπλα σιωπούν και οι σειρήνες σταμάτησαν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ιστορική ομιλία του στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Oι όμηροι που απελευθερώθηκαν

Η κατάσταση των απαχθέντων

Η σκληρή πραγματικότητα της δίχρονης αιχμαλωσίας ήταν εμφανής: πολλοί από τους πρώην ομήρους έδειχναν αγνώριστοι, εξαντλημένοι και εξαιρετικά αδυνατισμένοι σε σχέση με τις φωτογραφίες τους πριν από την απαγωγή. Ανάμεσά τους και ο Αλόν Όχελ, 24 ετών, ο οποίος είχε απαχθεί από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Nova, όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η οργάνωση.

Ο Αλόν Όχελ

Από την ημέρα της απαγωγής τους, πολλοί από τους όμηρους αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Αλόν Όχελ, για παράδειγμα, σύμφωνα με την οικογένειά του, έχασε την όραση από το ένα μάτι, όπως φάνηκε σε screenshot από βίντεο που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα. Πριν από την αιχμαλωσία του, οι φωτογραφίες τον έδειχναν με γενειάδα και σγουρά μαλλιά. Σήμερα, εικόνες που κοινοποίησε ο ισραηλινός στρατός δείχνουν την ακραία απώλεια βάρους του, ενώ η γενειάδα και τα μαλλιά του έχουν ξυριστεί, αποκαλύπτοντας τα αγνώριστα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο Σεργκέβ Κάλφον, 27 ετών, απαχθείς ενώ έτρεχε μαζί με φίλο του στο μουσικό φεστιβάλ, εμφανίζεται επίσης δραματικά αλλαγμένος. Ο Οχάντ Μπεν Άμι, ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, περιέγραψε στον πατέρα του Κάλφον ότι κρατούνταν μαζί με άλλους τέσσερις σε ένα τούνελ υπό «φρικτές συνθήκες». Πριν από την απαγωγή του, οι φωτογραφίες τον έδειχναν να απολαμβάνει διακοπές με φίλους, ενώ τώρα δείχνει εμφανώς αδυνατισμένος και καταβεβλημένος από τα χρόνια αιχμαλωσίας.

Ο Αριέλ Κούνιο απαχθείς στις 7 Οκτωβρίου στο Κιμπούτς Νιρ Οζ, είχε αφήσει τελευταίο μήνυμα στον αδερφό του, Εϊτάν, που διέφυγε από την επίθεση: «Βρισκόμαστε σε μια ταινία τρόμου». Ο σύντροφός του, Άρμπελ Γιχούντ, είχε απελευθερωθεί νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας που οδήγησε στην παράδοση 25 ζωντανών και οκτώ νεκρών ομήρων από τη Χαμάς. Σε νέες φωτογραφίες, τα μάτια του φαίνονται βαθουλωμένα, τα μαλλιά του έχουν μακρύνει και έχει χάσει εμφανώς βάρος.

Ο Εβιάταρ Νταβίντ υπέστη μία από τις πιο ακραίες μεταμορφώσεις από όλους τους ομήρους. Φωτογραφίες του πριν τις επιθέσεις της Χαμάς τον δείχνουν ως έναν ζωηρό 24χρονο, ενώ σήμερα εμφανίζεται υποσιτισμένος και εξαντλημένος. Παράλληλα, ο Εϊτάν Χορν παρουσίασε σοβαρή απώλεια βάρους, ενώ ο Μάρταν Ζανγκάουκε φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη μητέρα του κατά την επανένωσή τους.

Ο Εβιάταρ Νταβίντ

Ο πατέρας του Ιωσήφ Χαΐμ Οχάνα ξέσπασε σε δάκρυα κατά την επανένωση, ενώ ο Νίμροδ Κοέν εμφανίστηκε υπό την ισραηλινή σημαία, φανερά αδύναμος μετά την απελευθέρωσή του. Ο Ρομ Μπραβσλάσκι, 21 ετών, καλύφθηκε με την ισραηλινή σημαία κατά την υποδοχή του από μέλη των ισραηλινών δυνάμεων, όπως και ο Μπαρ Κουπερστέιν, ο οποίος φαινόταν τραυματισμένος και με το σώμα του καταβεβλημένο από την αιχμαλωσία.

Ο Μάξιμ Χέρκιν, εμφανίστηκε με διάθεση, χαιρετώντας γιατρούς και στρατιώτες. Ο διπλής υπηκοότητας Ρωσοϊσραηλινός, είχε φίλους που δολοφονήθηκαν στην επίθεση, ενώ σε βίντεο μετά την απελευθέρωση εμφανιζόταν μόνος, με επίδεσμο στο σώμα του, πιθανώς από ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Ο Μάξιμ Χέρκιν

Ο Ελκάνα Μπομπότ, 36 ετών, εργαζόταν στο φεστιβάλ κατά την απαγωγή του. Η σύζυγός του, Ρίκβα, θυμάται την τελευταία τους συνομιλία: «Στην τελευταία μας συνομιλία… του είπα “Δεν είναι μόνο οι πύραυλοι, έλα σπίτι” και εκείνος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει». Από τα ΜΜΕ είχε αναφερθεί ότι ο Ελκάνα εμφάνισε σοβαρή δερματική ασθένεια λόγω των σκληρών συνθηκών κράτησης.

Η Χαμάς είχε δημοσιεύσει βίντεο που έδειχνε τους Γκάι και Αλόν Όχελ να κινούνται στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο του 2025, και η απελευθέρωσή τους επιβεβαιώθηκε σήμερα. Μετά την απελευθέρωση, ο Ντάβιντ Κούνιο, 35 ετών, μεγαλύτερος αδερφός του Αριέλ, φωτογραφήθηκε γελώντας μαζί με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Τα δίδυμα Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν φαίνεται ότι είχαν χωριστεί κατά την αιχμαλωσία, αλλά φωτογραφία μετά την απελευθέρωσή τους δείχνει τη θερμή αγκαλιά τους. Νωρίτερα μέσα στο έτος, η οικογένεια του Μάταν Άνγκρεστ ανέφερε ότι πρώην όμηροι τους είχαν ενημερώσει πως υπέφερε από μη θεραπευμένα εγκαύματα, λοιμώξεις και χρόνιο άσθμα.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Ο Εϊτάν Μορ, που εμφανίστηκε σε ελικόπτερο με την οικογένειά του σήμερα, είχε απαχθεί μαζί με τον αδερφό του Γιάιρ από το Νιρ Οζ, ο οποίος είχε απελευθερωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 και φαίνεται σε βίντεο που έδειχνε τους αδερφούς να αγκαλιάζονται.

Ο Εϊτάν Μορ

Ο Όμρι Μιράν, 48 ετών, φωτογραφήθηκε να επανενώνεται με τη σύζυγό του, Λισάι Μιράν-Λάβι, μιλώντας ταυτόχρονα με τις κόρες του, Ρόνι, τεσσάρων ετών, και Άλμα, δύο ετών, μέσω tablet στη βάση Ρέιμ. Ο Όμρι ήταν ο μεγαλύτερος εν ζωή όμηρος που επέστρεψε σήμερα στο Ισραήλ.