Μετά από 34 χρόνια πτήσεων, ένας Αυστριακό κυβερνήτης αεροσκαφών ξεκίνησε για την τελευταία του πτήση χωρίς να γνωρίζει την έκπληξη που του επιφύλασσαν.

Έλληνες μουσικοί τραγούδησαν στα ελληνικά στον κυβερνήτη μετά από προτροπή του πληρώματος. Ειδικότερα, αεροσυνοδοί είδαν τους Έλληνες να επιβιβάζονται με τα μουσικά τους όργανα και τότε τους ήρθε η ιδέα για την έκπληξη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει ο ΑΝΤ1, οι μουσικοί τραγούδησαν στον κυβερνήτη, ο οποίος ενδεχομένως να μην καταλάβαινε τα λόγια του τραγουδιού, αλλά σίγουρα απόλαυσε τη στιγμή, όπως και όσοι είδα το βίντεο που έγινε βάιραλ στα σόσιαλ μίντια.