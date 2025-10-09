Σαν σήμερα, το 1780, η Καραϊβική βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα: τον Μεγάλο Τυφώνα του 1780. Μέσα σε λίγες ημέρες, περισσότεροι από 27.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σε ένα καταστροφικό πέρασμα που έμεινε στην Ιστορία ως ο πιο φονικός τυφώνας που καταγράφηκε ποτέ στον Ατλαντικό.

Ο τυφώνας, που χτύπησε κυρίως τις Μικρές Αντίλλες, ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και σάρωσε νησιά όπως η Μαρτινίκα, το Σαιντ Λούσια, η Μπαρμπέιντος και το Σαιντ Ευστάτιους. Οι άνεμοι εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 320 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ τα κύματα που προκάλεσαν οι τρομακτικές καταιγίδες κατέστρεψαν λιμάνια, οικισμούς και ολόκληρες καλλιέργειες.

Το πλήγμα ήταν διπλό, καθώς την ίδια περίοδο μαινόταν ο Πόλεμος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Στα νερά της Καραϊβικής βρίσκονταν ευρωπαϊκοί στόλοι, και αρκετά πολεμικά πλοία βυθίστηκαν από την οργή της φύσης. Ο τυφώνας δεν έκανε διακρίσεις: σκότωσε στρατιώτες, άμαχους, σκλάβους που εργάζονταν στις φυτείες αλλά και ολόκληρες οικογένειες που ζούσαν στις παράκτιες περιοχές.

Η φρίκη του 1780 καταγράφηκε σε χρονικά της εποχής: άνθρωποι παρασύρονταν από τα κύματα, οι άνεμοι ισοπέδωναν κτίρια φτιαγμένα από πέτρα, ενώ η θάλασσα ανέβηκε τόσο ψηλά που κατάπιε πόλεις ολόκληρες. Στη Μαρτινίκα, μόνο μέσα σε λίγες ώρες, 9.000 άνθρωποι χάθηκαν, ενώ στο Σαιντ Λούσια και στη Μπαρμπέιντος οι απώλειες ήταν εξίσου τραγικές.

Ο Μεγάλος Τυφώνας του 1780 παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο θανατηφόρος τυφώνας που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό Ωκεανό. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από 240 χρόνια, καμία άλλη καταιγίδα δεν έχει προκαλέσει τόσο μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

680: Η Μάχη της Καρμπάλα σηματοδοτεί τη ρήξη στο Ισλάμ. Οι 30.000 στρατιώτες του χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον σιίτη ιμάμη Χουσαίν Μπιν Αλί, που υπερασπίζεται με 72 άνδρες και τα παιδιά του. Ο αποκεφαλισμός του τον μετατρέπει σε μάρτυρα και θεμελιωτή της σιιτικής ταυτότητας, με την «Ασουράχ» να γιορτάζεται κάθε χρόνο.

1862: Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα στην Ελλάδα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική «Τριανδρία», αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεσοβασιλεία και την αναζήτηση νέου βασιλιά.

1908: Ιδρύεται το Παρθεναγωγείο Βόλου, υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Δελμούζου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχολείο της εποχής, αφού δέχεται μόνο κορίτσια, σε μια περίοδο που η εκπαίδευση ήταν σχεδόν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο.

1935: Με στρατιωτικό πραξικόπημα καταλύεται το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής είναι οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέππας και Οικονόμου, με «εγκέφαλο» τον Γεώργιο Κονδύλη. Θύμα της ανατροπής ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.

1944: Εξολοθρεύονται 800 Ρομά παιδιά από τους Ναζί στο Άουσβιτς, σε μία από τις πιο αποτρόπαιες πράξεις του Ολοκαυτώματος. Η μαζική εκτέλεση ανήλικων, πολλών κάτω των 14 ετών, με θανατηφόρα αέρια στους θαλάμους εξόντωσης έμεινε γνωστή ως «Η Νύχτα των Ρομά». Ήταν μέρος της γενοκτονίας Ποράιμος, κατά την οποία δολοφονήθηκαν περίπου 500.000 Ρομά στην Ευρώπη.

1964: Στη Σύμη εγκαινιάζεται η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα, ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη των αναγκών πόσιμου νερού στα νησιά.

1964: Στο Τόκιο πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, οι πρώτοι που μεταδίδονται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου.

1970: Τα Νησιά Φίτζι αποκτούν την ανεξαρτησία τους έπειτα από 96 χρόνια βρετανικής κυριαρχίας, εντασσόμενα στη διεθνή κοινότητα ως ανεξάρτητο κράτος.

1973: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Σπύρο Άγκνιου παραιτείται, κατηγορούμενος για διαφθορά και φοροδιαφυγή. Είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που εξαναγκάζεται σε παραίτηση.

1975: Για δεύτερη φορά παντρεύονται η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Χωρίζουν για δεύτερη φορά τον επόμενο χρόνο.

1993: Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου επιστρέφει στην εξουσία για 3η φορά, κερδίζοντας 170 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται σε 111, ενώ στο προσκήνιο εμφανίζεται η Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά.

2003: Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Σιρίν Εμπάντι, Ιρανή δικηγόρο και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η πρώτη Μουσουλμάνα που κερδίζει το βραβείο στην ιστορία του θεσμού.

2005: Στη Γερμανία αποφασίζεται έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις ο σχηματισμός μεγάλου συνασπισμού των Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνικών και Σοσιαλδημοκρατών, με νέο καγκελάριο την Άνγκελα Μέρκελ.

Γεννήσεις

1813 – Τζουζέπε Βέρντι (Giuseppe Verdi), Ιταλός συνθέτης, από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία της όπερας. Γεννημένος στη Ρονκόλε της Πάρμα, συνέθεσε έργα που σημάδεψαν τον 19ο αιώνα, όπως ο «Ριγκολέτο» (1851), η «Τραβιάτα» (1853), ο «Τροβατόρε» και ο «Ναμπούκο» (1842), που ανέδειξε το πατριωτικό χορωδιακό «Va, pensiero» σε ύμνο της ιταλικής ενοποίησης. Με το πάθος, τη δραματική ένταση και τις αξέχαστες μελωδίες του, μίλησε κατευθείαν στην ψυχή του κοινού, συνδέοντας την τέχνη του με το εθνικό αίσθημα των Ιταλών. Η μουσική του συνεχίζει να συγκινεί παγκοσμίως, καθιερώνοντάς τον ως θεμελιωτή της όπερας του 19ου αιώνα.

1954 – Φερνάντο Σάντος (Fernando Santos), Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου, γνωστός για τη μεθοδικότητα, τη στρατηγική του σκέψη και τον χαμηλών τόνων χαρακτήρα του. Γεννημένος στη Λισαβόνα, εργάστηκε σε μεγάλους συλλόγους της Ελλάδας όπως ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας (2010–2014) οδήγησε την ομάδα σε ιστορικές προκρίσεις, με κορυφαία στιγμή τη φάση των «16» του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Στη συνέχεια ανέλαβε την Εθνική Πορτογαλίας, με την οποία κατέκτησε το Euro 2016 και το Nations League 2019, γράφοντας ιστορία για τη χώρα του. Θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές εθνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Θάνατοι

1831 – Γεώργιος Π. Μαυρομιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της ιστορικής μανιάτικης οικογένειας Μαυρομιχαλαίων. Γιος του Πετρόμπεη, πολέμησε στον Αγώνα του 1821, αλλά έμεινε στην ιστορία για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Η πράξη του, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο, συνδέθηκε με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής και τη σύγκρουση του Κυβερνήτη με τις τοπικές ηγεμονικές οικογένειες. Μετά τη δολοφονία συνελήφθη και εκτελέστηκε, αφήνοντας πίσω του μια αμφιλεγόμενη αλλά καθοριστική παρουσία στην ταραγμένη πρώτη περίοδο του ελληνικού κράτους.

1951 – Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας «Καθημερινή» το 1919, η οποία καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά έντυπα του ελληνικού Τύπου. Γεννημένος το 1872, διακρίθηκε για το καυστικό ύφος και τη διεισδυτική του γραφή, ενώ η εφημερίδα του εξέφραζε μια συντηρητική και φιλοβασιλική γραμμή, επηρεάζοντας σημαντικά την κοινή γνώμη.

1963 – Εντίθ Πιάφ (Édith Piaf), Γαλλίδα τραγουδίστρια, γνωστή ως το «Μικρό Σπουργίτι» της γαλλικής μουσικής σκηνής. Γεννημένη στο Παρίσι το 1915, έζησε μια ζωή γεμάτη δυσκολίες και πάθη, τα οποία αποτυπώθηκαν στη μοναδική, συγκινητική φωνή της. Με τραγούδια όπως το θρυλικό «La Vie en Rose» και το «Non, Je Ne Regrette Rien», άγγιξε εκατομμύρια ψυχές σε όλο τον κόσμο, εκφράζοντας τον πόνο, τον έρωτα και την ελπίδα. Παρά την τραγικότητα της προσωπικής της ζωής, κατόρθωσε να γίνει το απόλυτο σύμβολο του γαλλικού chanson, αφήνοντας πίσω της μια ανυπέρβλητη μουσική κληρονομιά.

1985 – Όρσον Γουέλς (Orson Welles), Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός, από τις πιο εμβληματικές μορφές του κινηματογράφου. Γεννημένος το 1915, έμεινε στην ιστορία με το αριστούργημά του «Πολίτης Κέιν» (1941), που θεωρείται από πολλούς η σημαντικότερη ταινία όλων των εποχών για την καινοτόμα σκηνοθεσία και αφήγησή του. Πριν από αυτό είχε προκαλέσει αίσθηση με τη ραδιοφωνική του διασκευή στον «Πόλεμο των Κόσμων» (1938), που σκόρπισε πανικό στις ΗΠΑ. Η καριέρα του συνδύασε λαμπρές στιγμές με οικονομικές δυσκολίες, αλλά η καλλιτεχνική του τόλμη επηρέασε βαθιά τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Θεωρείται διαχρονικό σύμβολο δημιουργικής ιδιοφυΐας και καινοτομίας.

2004 – Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve), Αμερικανός ηθοποιός, που έμεινε αθάνατος στη μνήμη του κοινού ως ο κινηματογραφικός Σούπερμαν στη σειρά ταινιών της δεκαετίας του ’70 και ’80. Γεννημένος το 1952, ξεχώρισε για το επιβλητικό παρουσιαστικό και το χαρισματικό του παίξιμο, ενσαρκώνοντας τον ήρωα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Το 1995 τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα ιππασίας που τον άφησε τετραπληγικό, όμως από τότε αφιερώθηκε στον αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη χρηματοδότηση ερευνών για θεραπείες παράλυσης μέσω του Christopher Reeve Foundation. Ο θάνατός του το 2004 προκάλεσε συγκίνηση παγκοσμίως, αλλά η δύναμη και το κουράγιο του συνεχίζουν να εμπνέουν.

Ευλάμπιος, Ευλαμπία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)

Παγκόσμια Ημέρα Πίκλμπολ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας