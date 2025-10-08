Ο Ταχίρ Αλ-Νούνου, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι διαπραγματευτές από τη δική του οργάνωση και από το Ισραήλ αντάλλαξαν καταλόγους με φυλακισμένους και ομήρους οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι, στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία στη διάρκεια των συνομιλιών για κατάπαυση πυρός στη Γάζα που είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, ανέφερε το Reuters.

Ο Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις να κλειστεί συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά σήμερα το πρωί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.