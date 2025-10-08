Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις να κλειστεί συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά σήμερα το πρωί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι. Αρχικά αναμένονταν στη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

Οι συνομιλίες, που άρχισαν προχθές Δευτέρα, έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και σε αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος μίλησε χθες για «αληθινή πιθανότητα» να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο, όμως οι προσπάθειές τους μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει κατάπαυση του πυρός με διάρκεια.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επαναπατριστούν Ισραηλινοί όμηροι και σοροί με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, προτού καταρρεύσουν.

Η Χαμάς έχει κάνει σαφές πως θεωρεί βάση για συμφωνία το σχέδιο Τραμπ, όμως μένουν να αποσαφηνιστούν πολλά ζητήματα.

Για το Κατάρ, χώρα που φιλοξενεί ανώτατα στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος – και, ταυτόχρονα, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή –, σκοπός είναι «να καταλήξουμε σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός», σημείωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου μέσω X.

«Εγγυήσεις»

Χθες Τρίτη, ημέρα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε για ακόμη μια φορά την επίτευξη «όλων» των στόχων του πολέμου στη Γάζα, αναφερόμενος στην απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και «την καταστροφή της εξουσίας της Χαμάς».

Παρών στην Αίγυπτο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, είπε πως το κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον κ. Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα». «Δεν εμπιστευόμαστε» το Ισραήλ, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του AFP προσκείμενη στην ομάδα διαπραγματευτών της Χαμάς, την οποία επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, «παρουσιάστηκαν χθες οι πρώτοι χάρτες από την ισραηλινή πλευρά για την απόσυρση των στρατευμάτων καθώς και τον μηχανισμό και το χρονοδιάγραμμα της ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων».

Επίσης χθες, το κρατικό μέσο ενημέρωσης Al Qahera News μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι – ο γνωστότερος Παλαιστίνιος ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές – στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τον κατάλογο των προσώπων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των ομήρων.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Από την άλλη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δύο κατηγορίες.