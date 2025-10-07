Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη υποσχέθηκε να μεταχειριστεί δίκαια τον Καναδά στις συνομιλίες για τους δασμούς των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα, αλλά εμφανίστηκε λιγότερο δεσμευμένος σχετικά με μια ηπειρωτική εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει και το Μεξικό.

«Νομίζω ότι θα φύγουν πολύ ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Καναδά, κατά την ομιλία του στο Οβάλ Γραφείο πριν από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. «Θα μεταχειριστούμε τους ανθρώπους δίκαια. Θα μεταχειριστούμε ειδικά τον Καναδά δίκαια».

Ο Καναδός υπουργός που χειρίζεται τις διμερείς εμπορικές σχέσεις ανέφερε αργότερα ότι οι δύο πλευρές κατέγραψαν πρόοδο κατά τη διάρκεια μιας «επιτυχημένης, θετικής και ουσιαστικής συζήτησης» με τον Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οποιεσδήποτε πιθανές συμφωνίες δεν είναι ακόμη κοντά στην ολοκλήρωση.

«Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος, γιατί νομίζω ότι έχουμε τώρα μια δυναμική που δεν είχαμε όταν ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί … αλλά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα», δήλωσε ο Ντομίνικ ΛεΜπλανκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να συναντηθούν ξανά ακόμη και την Τρίτη το βράδυ.

Ο Κάρνεϊ, που πραγματοποίησε τη δεύτερη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο μέσα σε πέντε μήνες, κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, δέχεται αυξανόμενη πίεση να αντιμετωπίσει τους δασμούς των ΗΠΑ σε χάλυβα, αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα.

«(Οι συνομιλίες) μας άφησαν πολύ με την αίσθηση ότι υπάρχει επιθυμία να δούμε πώς μπορούμε, ξεκινώντας από τους τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου, να διαμορφώσουμε κάτι που θα είναι προς τα οικονομικά και ασφαλείας συμφέροντα και των δύο χωρών», δήλωσε ο ΛεΜπλανκ, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μια ρήξη θεωρείτο απίθανη.

Ο Τραμπ, παραπονούμενος ότι «είμαστε οι βασιλιάδες στο να μας εκμεταλλεύονται» από εμπορικούς εταίρους, είπε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στοχεύει ορισμένες καναδικές εξαγωγές.

Στην αρχή, ο Κάρνεϊ είχε ανταποκριθεί στους δασμούς πιέζοντας για ξεχωριστή εμπορική και ασφάλειας συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά καθώς οι συνομιλίες σταμάτησαν, επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού που προγραμματίζεται για το 2026.

«Μπορούμε να την επαναδιαπραγματευτούμε, και αυτό θα ήταν καλό, ή μπορούμε απλώς να κάνουμε διαφορετικές συμφωνίες», δήλωσε ο Τραμπ. «Μπορεί να κάνουμε συμφωνίες που είναι καλύτερες για τις επιμέρους χώρες». Στην ερώτηση για την προτίμησή του, απάντησε: «Δεν με νοιάζει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι η καλύτερη συμφωνία για αυτή τη χώρα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τον Καναδά».

Τον Μάρτιο, ο Κάρνεϊ ανέλαβε πρωθυπουργός από τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος είχε διαρκώς δύσκολες σχέσεις με τον Τραμπ. Από τότε, Κάρνεϊ και Τραμπ έχουν υπογραμμίσει πόσο καλά τα πάνε μεταξύ τους.

«Από την αρχή μου άρεσε, και έχουμε καλή σχέση», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχουμε φυσική σύγκρουση. Αλλά έχουμε και αμοιβαία αγάπη … ξέρετε, έχουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον».

Απαντώντας, ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο αλλαγής. Ο Τραμπ διέκοψε τον Κάρνεϊ όταν απαριθμούσε τα επιτεύγματα του προέδρου για να αναφέρει: «τη συγχώνευση του Καναδά με τις ΗΠΑ», προκαλώντας γέλια στους δημοσιογράφους, πριν προσθέσει: «Αστειεύομαι μόνο». Ο Κάρνεϊ, γελώντας κι εκείνος, απάντησε: «Εκεί δεν ήθελα να καταλήξω».

Ο Καναδάς εξάγει το 75% όλων των προϊόντων του στις ΗΠΑ και είναι ευάλωτος σε αμερικανικές εμπορικές ενέργειες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε μια ασπίδα πυραυλικής άμυνας με την ονομασία Golden Dome.

«Υπάρχουν τομείς όπου ανταγωνιζόμαστε, και είναι σε αυτούς τους τομείς που πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία που να λειτουργεί. Αλλά υπάρχουν περισσότεροι τομείς όπου είμαστε ισχυρότεροι μαζί, και εκεί επικεντρωνόμαστε», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Οβάλ Γραφείο τον Μάιο, όταν είχε δηλώσει ευθέως ότι ο Καναδάς δεν θα πουληθεί ποτέ, σε απάντηση στην επαναλαμβανόμενη απειλή του Τραμπ να αγοράσει ή να προσαρτήσει τον Καναδά. Από τότε, ο Κάρνεϊ έχει κάνει αρκετές υποχωρήσεις, όπως την κατάργηση ορισμένων αντεδασμών και την ακύρωση ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών που στόχευε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Οι καναδικές βιομηχανίες χάλυβα και αυτοκινήτων επηρεάζονται περισσότερο, καθώς οι δασμοί πλήττουν τους τομείς του χάλυβα, του αλουμινίου, των αυτοκινήτων και πολλές μικρές επιχειρήσεις.

Ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός της βιομηχανικής επαρχίας του Οντάριο, επανέλαβε την ανάγκη ο Κάρνεϊ να είναι πιο σκληρός απέναντι στον Τραμπ. «Φαίνεται ότι αδυνατούμε την υπόθεσή μας αποσύροντας συνεχώς δασμούς. Εγώ θα επέλεγα διαφορετική προσέγγιση – να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Αν δεν μπορούμε, πρέπει να τον χτυπήσουμε σκληρά και να μην σταματήσουμε ποτέ να τον χτυπάμε σκληρά», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης στον Καναδά, Πιέρ Πουλιέβρ, επικρίνει την προσέγγιση του Κάρνεϊ, επισημαίνοντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού να «διαπραγματευτεί μια νίκη» έως τις 21 Ιουλίου. Την Δευτέρα, είπε ότι δεν φαίνεται ο Κάρνεϊ να καταφέρνει πολλά.

Ο εμπορικός πόλεμος επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις. Τον Μάρτιο, ο Φορντ απείλησε να σταματήσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και διέταξε τα καταστήματα αλκοόλ της επαρχίας να μποϊκοτάρουν αμερικανικά ποτά.

Οι Καναδοί αποφεύγουν επίσης τα ταξίδια στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε αδιάφορος: «Νομίζω ότι ο λαός του Καναδά θα μας αγαπήσει ξανά. Οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να μας αγαπούν», είπε.