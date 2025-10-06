Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social πως η επιβολή δασμού σε εισαγόμενα βαρέα φορτηγά οχήματα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. Το μέτρο που – σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο – αποφασίστηκε για λόγους «εθνικής ασφαλείας», αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Μένει να διαπιστωθεί πώς η επιβολή δασμού σε εισαγωγές φορτηγών θα ενταχθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει στις 26 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί στις αρχές Νοεμβρίου για τη νομιμότητα των τελωνειακών δασμών που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε στα τέλη του Αυγούστου ότι πολλοί από τους «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβλήθηκαν παράνομα, ωστόσο διατήρησε σε ισχύ τα μέτρα αυτά έως ότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.