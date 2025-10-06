Βλαντιμίρ Πούτιν και Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και στο επίκεντρο βρέθηκε το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η συζήτηση έγινε σε φιλικό κλίμα.

Επίσης, συζήτησαν και για τις υπόλοιπες εξελίξεις, όπως για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι δύο πλευρές συζήτησαν λεπτομερώς τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για την ομαλοποίηση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σχετική ανακοίνωση από το Κρεμλίνο.