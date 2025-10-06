Μια τραγωδία συγκλόνισε την Καλιφόρνια όταν μια 19χρονη φοιτήτρια, η Krysta Tsukahara, μαζί με φίλους της, βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα σε ένα Tesla Cybertruck με την ίδια να καίγεται ζωντανή, μετά από ένα τροχαίο τον περασμένο Νοέμβριο. Το όχημα προσέκρουσε σε έναν τοίχο αντιστήρξης και σε ένα δέντρο στο Πιεμόντε της Γαλλίας, και τυλίχθηκε στις φλόγες, σκοτώνοντας τρεις από τους επιβαίνοντες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο οδηγός, Soren Dixon, 19 ετών και ο συνεπιβάτης Jack Nelson, 20 ετών, επίσης πέθαναν στην πυρκαγιά, ενώ μια τέταρτη επιβάτης, η Jordan Miller, κατάφερε να σωθεί αφού ένας περαστικός έσπασε το παρμπρίζ με ένα κλαδί δέντρου. Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς της Tsukahara, Carl και Noelle, η κόρη τους επέζησε της αρχικής σύγκρουσης και είχε πλήρη συνείδηση αλλά δεν μπόρεσε να βγει από το όχημα, λόγω δυσλειτουργίας των θυρών του Tesla Cybertruck και συγκεκριμένα επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος των θυρών δεν λειτούργησε λόγω απώλειας ισχύος. Η νεαρή πέθανε από εισπνοή καπνού και εγκαύματα αφού οι περαστικοί δεν μπόρεσαν να τη βγάλουν μαζί με τους άλλους επιβάτες από το όχημα, σύμφωνα με την αγωγή.

Οι πόρτες του Tesla λειτουργούν με μπαταρία 12 βολτ, η οποία μπορεί να μην λειτουργήσει αν το όχημα χάσει ρεύμα κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, ενώ ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το εσωτερικό άνοιγμα της πόρτας είναι γνωστός για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Επαρχίας Αλαμέδα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Roger Dreyer, πρόκειται για «ιστορία τρόμου» και για «συνειδητή αδιαφορία» της εταιρείας για την ασφάλεια των επιβατών.

College student burned alive after Tesla Cybertruck doors malfunctioned, trapped her inside following crash: suit https://t.co/43nNqIa0Pw pic.twitter.com/lM5ucibiIo — New York Post (@nypost) October 5, 2025

Η αγωγή αναφέρει δεκάδες παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί δημοσίως, όπου οι ηλεκτρονικές πόρτες των Tesla απέτυχαν, με κάποιες περιπτώσεις γονέων να αναγκάζονται να σπάσουν τα παράθυρα για να σώσουν τα παιδιά τους. Και οι δύο αγωγές, της οικογένειας Tsukahara αλλά και των γονέων του Jack Nelson, διεκδικούν ανειλημμένα αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και για παραλείψεις της Tesla.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες έδειξαν πως όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, κοκαΐνη και άλλες ουσίες και ότι η υπερβολική ταχύτητα ήταν παράγοντας του ατυχήματος, η οικογένεια της Tsukahara πιστεύει ότι η αγωγή κατά της εταιρείας είναι πολύ ισχυρή. Ο δικηγόρος της οικογένειας τονίζει ότι η Tesla θα προσπαθήσει να ρίξει την ευθύνη στον οδηγό ή σε οποιονδήποτε άλλον, αλλά το όχημα δεν έπρεπε να «θάβει» ανθρώπους ζωντανούς μέσα σε αυτό.

Το Cybertruck, που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2023, έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα ασφαλείας και αρκετές ανακλήσεις, ενώ οι πωλήσεις της έχουν σημειώσει σημαντική πτώση. Τον Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε ότι η Tesla βρίσκεται υπό έρευνα από την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA), μετά από αναφορές ιδιοκτητών μοντέλων Model Y του 2021 ότι οι πόρτες δεν άνοιγαν, αναγκάζοντας γονείς να σπάσουν παράθυρα για να σώσουν τα παιδιά τους.