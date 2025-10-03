Η Άνα Μαρία Αλκάλδε Καγιέχας, μια 46χρονη Ισπανίδα κοινωνική λειτουργός και influencer με περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok, έχει γίνει το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της ανθρωπιστικής αποστολής «Freedom Flotilla» προς τη Γάζα.

Όπως αναφέρει η Εlmundo, oι ακτιβιστές της ακροδεξιάς την αποκαλούν ειρωνικά «Μπάρμπι της Γάζας», όμως εκείνη αξιοποιεί τη δημοφιλία της για να προβάλει την καθημερινότητα πάνω στα καράβια και τις δυσκολίες της αποστολής.

Η Άνα Μαρία Αλκάλδε Καγιέχας, που ζει στη Θέουτα με τον σύζυγό της, Αμίν Αμπντελκαντέρ, τοπικό αστυνομικό, και τα έξι παιδιά τους, έχει μετατρέψει την οικογενειακή της ζωή σε περιεχόμενο για TikTok και Instagram. Το κανάλι τους ξεκίνησε μέσα στην πανδημία με στιγμές οικογενειακής καθημερινότητας, όμως σύντομα πήρε πιο πολιτική κατεύθυνση, με έμφαση στην υποστήριξη της Παλαιστίνης και την αντιρατσιστική δράση. Η ίδια και τα παιδιά της λανσάρουν και τη δική τους σειρά ρούχων με το brand «Kader», που συχνά ξεπουλάει.

Πέρα από τα social media, η Άνα Μαρία Αλκάλδε Καγιέχας έχει μια μακρά διαδρομή στον ακτιβισμό. Από τα φοιτητικά της χρόνια συμμετείχε στη Νεολαία των Κομμουνιστών, ενώ αργότερα σπούδασε κοινωνική εργασία και έκανε μεταπτυχιακά στην κοινωνική ένταξη, τη μετανάστευση και την ισότητα. Το 2023 τιμήθηκε με το βραβείο «Anti-Racist Without Buts» από το Ίδρυμα του Πάμπλο Ιγκλέσιας, μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική της πορεία.

Η ίδια δηλώνει μουσουλμάνα από το 2000, όταν ασπάστηκε το Ισλάμ για χάρη του συζύγου της. Έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε φορώντας μαντίλα, από χαμένες επαγγελματικές ευκαιρίες μέχρι τον αποκλεισμό της από τον Ερυθρό Σταυρό. Σήμερα δεν καλύπτει τα μαλλιά της, όμως εξακολουθεί να δηλώνει πιστή, όπως και τα παιδιά της.

Η «Μπάρμπι της Γάζας» έχει γίνει σύμβολο αλλά και στόχος. Βίντεο που δημοσίευσε από την αποστολή της προκάλεσαν ευγνωμοσύνη αλλά και κύμα μίσους. Κάποιοι διέδωσαν ψευδώς ότι βρισκόταν σε πάρτι στην Ίμπιζα, ενώ στην πραγματικότητα οι εικόνες προέρχονταν από συναυλία στο λιμάνι της Βαρκελώνης πριν τον απόπλου.

Η ίδια όμως συνεχίζει. Με το χαμόγελο και την κάμερά της, δηλώνει αποφασισμένη να δείχνει «το πρόσωπο της ελπίδας» στα παιδιά της και στον κόσμο. «Δεν χρειάζεται να κλαίω για να στηρίξω έναν δίκαιο σκοπό. Θέλω να με βλέπουν δυνατή και χαρούμενη», λέει χαρακτηριστικά.