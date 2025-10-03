Ένας νέος στολίσκος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Ο συνασπισμός «Freedom Flotilla» (Στόλος για την Ελευθερία) ανακοίνωσε ότι το πλοίο «Conscience» (σημαίνει «συνείδηση») απέπλευσε την Τετάρτη από την Ιταλία με περίπου 100 ακτιβιστές. Η ομάδα υποστηρίζει ότι «πολλοί από αυτούς» είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και δημοσιογράφοι.

Το «Conscience» προστίθεται σε άλλα οκτώ πλοία που απέπλευσαν από την Ιταλία πριν από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης, τα εννέα συνολικά πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοιχτά της Κρήτης, όπως γράφουν οι Times of Israel.

Ο συνασπισμός «Freedom Flotilla» μεταδίδει ζωντανή εικόνα στο YouTube:

Τα πλοία αναμένεται να αναχαιτιστούν από το Ισραηλινό Ναυτικό εάν συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Εξάλλου, το τελευταίο 24ωρο, τα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla αναχαιτίστηκαν και περίπου 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν, οι οποίοι αναμένεται να απελαθούν.